Incidente sull’A1: giovane travolto mentre posizionava il triangolo, salvato dal pronto intervento della Polizia

NAPOLI – Un intervento provvidenziale da parte di due poliziotti del Commissariato di Nola ha evitato una tragedia nella notte della Vigilia di Natale lungo l’autostrada A1, in direzione Napoli, poco dopo lo svincolo per il Centro Direzionale e la SS 268.

Un ragazzo di 25 anni, alla guida della sua Renault, stava percorrendo il tratto autostradale a velocità sostenuta quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del veicolo andando a impattare violentemente contro il “New Jersey” che divide le corsie. Dopo l’urto, il giovane è sceso dall’auto per posizionare il triangolo di segnalazione ma, proprio in quel momento, è stato travolto in pieno da un’altra vettura sopraggiunta.

L’impatto è stato violentissimo. Il 25enne è rimasto riverso sull’asfalto in gravissime condizioni: fratture multiple alle gambe, difficoltà respiratorie e una forte emorragia. Provvidenziale è stato l’arrivo di una pattuglia del Commissariato di Nola, diretta a Napoli per altri servizi, che si è imbattuta nell’incidente.

I due agenti, con grande lucidità e professionalità, hanno immediatamente messo in sicurezza l’area, gestendo il traffico per evitare ulteriori pericoli e prestando i primi soccorsi al ferito. Uno dei poliziotti è rimasto accanto al giovane, tenendolo sveglio nonostante lo stato di semicostanza e i continui svenimenti, fino all’arrivo del 118 e di una pattuglia della Polizia Stradale.

Nel frattempo, anche alcuni occupanti dell’altra vettura coinvolta hanno riportato ferite, fortunatamente lievi.

Il 25enne è stato poi trasportato d’urgenza all’Ospedale del Mare, dove è stato affidato alle cure dei sanitari. Al momento non sarebbe in pericolo di vita, ma, secondo quanto si apprende, non è esclusa la possibile amputazione di una gamba a causa delle gravi lesioni riportate.

Un episodio che avrebbe potuto avere un epilogo tragico e che invece, grazie al tempestivo e umano intervento degli agenti, si è trasformato in una storia di professionalità, coraggio e dedizione al servizio della collettività.