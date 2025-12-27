Monteforte Irpino, il professore Matteo Barbarisi tra i tedofori di Milano-Cortina 2026

C’è anche Matteo Barbarisi, 32 anni, originario di Monteforte Irpino, tra i tedofori scelti per la staffetta della Fiaccola Olimpica dei Giochi Invernali di Milano-Cortina 2026. Un riconoscimento che premia un percorso fatto di sport, insegnamento e attenzione costante ai valori educativi.
Docente di Scienze motorie, quest’anno Barbarisi è in servizio sul sostegno presso l’Istituto Comprensivo “Aurigemma” di Monteforte Irpino. Accanto all’attività scolastica porta avanti anche l’impegno sportivo: è infatti capitano della squadra di calcio del Sant’Angelo Scala, dopo una lunga esperienza nei campionati dilettantistici.
La tappa irpina della fiaccola si svolgerà ad Avellino, nella mattinata del 28 dicembre. Il percorso prenderà il via da via Tedesco per concludersi in piazza Libertà. Barbarisi porterà la torcia partendo da via Circumvallazione, attraversando via Carducci, all’interno di un tragitto che toccherà anche piazza Castello, Corso Umberto, piazza Kennedy, via Piave, via Tagliamento e via Colombo.
La staffetta olimpica coinvolgerà 10.001 tedofori in tutta Italia e rappresenterà uno dei momenti più significativi del percorso di avvicinamento ai Giochi Invernali del 2026.