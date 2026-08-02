Sirignano, si conclude con successo il Campus Estivo SAI 2026: un’estate di sorrisi, amicizia e inclusione

SIRIGNANO (AV) – Si è conclusa con entusiasmo e tanta emozione l’edizione 2026 del Campus Estivo SAI Sirignano, un’esperienza che ha regalato settimane di gioco, crescita, socializzazione e condivisione a 38 ragazzi e ragazze, protagonisti di un percorso ricco di attività educative e ricreative.

Un’iniziativa che, ancora una volta, ha saputo trasformare ogni giornata in un’occasione di incontro, divertimento e inclusione, lasciando nei partecipanti ricordi indelebili e nuove amicizie destinate a durare nel tempo.

Determinante è stato il lavoro degli operatori Anastasia, Elisa, Guido, Lella e Mary, che con professionalità, passione e dedizione hanno accompagnato i bambini lungo tutto il percorso, offrendo loro un ambiente sereno e stimolante in cui crescere e divertirsi.

Un ringraziamento speciale è stato rivolto anche alle volontarie Carmela, Rose, Teresa, Carla e Anna Antonia, il cui impegno, la disponibilità e il grande spirito di servizio hanno rappresentato un valore aggiunto per la riuscita del Campus. La loro presenza ha dimostrato, ancora una volta, quanto il volontariato sia una risorsa preziosa per la comunità e per le nuove generazioni.

Un sentito grazie è stato espresso anche alle famiglie, che hanno scelto di affidare con fiducia i propri figli al progetto, e a tutti coloro che, a vario titolo, hanno sostenuto e creduto nell’iniziativa.

Il Campus Estivo SAI Sirignano si chiude così con un bilancio più che positivo: tante attività, nuovi legami, momenti di condivisione e soprattutto tanti sorrisi che resteranno nel cuore di bambini, operatori e volontari.

Non è un addio, ma soltanto un arrivederci. Con l’augurio di ritrovarsi il prossimo anno, il Campus Estivo SAI Sirignano saluta i suoi piccoli protagonisti, portando con sé il ricordo di un’estate vissuta all’insegna dell’inclusione, della solidarietà e della gioia di stare insieme.