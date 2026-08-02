Montevergine, il caldo non scoraggia i pellegrini: Santuario pieno nella domenica delle Cresime

MONTEVERGINE – Il termometro continua a segnare temperature elevate, ma la fede non conosce ostacoli. Anche nella prima domenica di agosto il Santuario di Montevergine ha accolto centinaia di pellegrini, arrivati per partecipare alla celebrazione del Sacramento della Confermazione e affidare una preghiera a Mamma Schiavona.

Sin dalle prime ore del mattino il flusso dei fedeli è stato costante. C’è chi ha scelto di raggiungere il Santuario con la funicolare e chi, invece, ha affrontato il tradizionale percorso a piedi, trasformando il pellegrinaggio in un momento di raccoglimento e sacrificio. Una presenza significativa, nonostante il caldo intenso che in queste ore interessa l’intera Irpinia.

La Santa Messa è stata presieduta dall’abate di Montevergine, dom Riccardo Luca Guariglia, che ha amministrato il Sacramento della Cresima a numerosi giovani e adulti. Nel corso dell’omelia ha invitato i fedeli a riscoprire il valore della fede in un tempo segnato da incertezze e difficoltà.

«In un momento storico delicato la Madonna deve essere il nostro faro, la fede deve essere la nostra guida», ha sottolineato l’abate, esortando tutti a guardare a Maria come punto di riferimento e sostegno nel cammino quotidiano.

L’interno della Basilica è rimasto gremito per tutta la celebrazione, in un clima di grande partecipazione e spiritualità. Famiglie, padrini, madrine e pellegrini hanno condiviso una giornata di intensa preghiera, confermando ancora una volta il profondo legame che unisce il popolo a Mamma Schiavona.

Montevergine continua così a essere meta di fede e speranza, capace di richiamare ogni settimana migliaia di persone. Neppure il caldo record ha fermato chi ha scelto di salire sul monte per vivere una giornata speciale, nel segno della devozione e della preghiera.