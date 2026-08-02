Tragedia sulla Rieti-Terni: cinque morti e cinque feriti nello scontro tra pullman, camper e auto

COLLI SUL VELINO (Rieti) – È di cinque morti e cinque feriti il drammatico bilancio del gravissimo incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di oggi lungo la Strada Statale 79 Ternana, nel territorio di Colli sul Velino, al confine tra Lazio e Umbria.

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio delle forze dell’ordine, nello schianto sono rimasti coinvolti un pullman, un camper e due automobili. L’impatto è stato devastante: il camper è stato praticamente distrutto e i detriti si sono sparsi per decine di metri lungo la carreggiata, come mostrano le immagini scattate sul luogo dell’incidente.

Sul posto sono intervenuti in pochi minuti i sanitari del 118, i Vigili del Fuoco e le forze di polizia, impegnati nelle operazioni di soccorso, nella messa in sicurezza dell’area e nei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. I feriti sono stati trasportati negli ospedali della zona, mentre la strada è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni per consentire le operazioni di emergenza.

L’incidente si è verificato nel tratto compreso tra lo svincolo di Colli sul Velino e quello di Piediluco, un’arteria molto trafficata soprattutto durante l’esodo estivo. Le cause dello scontro sono ancora in fase di accertamento e gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e ogni elemento utile per chiarire quanto accaduto.

La tragedia ha provocato forti disagi alla circolazione, con lunghe code e deviazioni lungo la SS79, mentre la comunità locale resta sconvolta per uno dei più gravi incidenti stradali avvenuti nella zona negli ultimi anni.