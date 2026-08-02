Tra fede e tradizione, la famiglia Tedeschi rinnova l’omaggio floreale a Santa Filomena (Foto e video)

di Francesco Piccolo

C’è un appuntamento che si rinnova ogni anno, lontano dai riflettori ma radicato nella tradizione.

Anche quest’anno la famiglia Tedeschi ha curato l’addobbo floreale della statua di Santa Filomena, preparandola in vista dei festeggiamenti che, come sempre, richiameranno numerosi fedeli.

Un lavoro che richiede tempo, esperienza e passione.

Dietro ogni composizione non c’è soltanto l’aspetto estetico, ma una storia familiare che si tramanda da quattro generazioni. Tutto ebbe inizio nel 1940, quando Felice Tedeschi avviò la propria attività floreale, dando vita a una tradizione che ancora oggi continua attraverso figli e nipoti.

Nel corso degli anni il loro nome è diventato un punto di riferimento per gli addobbi delle principali ricorrenze religiose del territorio. Se in passato il loro lavoro è stato legato soprattutto ai festeggiamenti in onore di Maria Santissima delle Grazie, oggi la stessa dedizione accompagna anche Santa Filomena e Sant’Antonio, con composizioni che ogni anno valorizzano le immagini sacre.

Le fotografie dell’allestimento raccontano un momento che il pubblico vede raramente. Tra fiori, ultimi ritocchi e dettagli curati con attenzione, Felice Tedeschi e il figlio Luigi lavorano fianco a fianco, affiancati dai componenti del Comitato Festa e da alcuni giovani della comunità. Un lavoro di squadra che precede l’inizio dei festeggiamenti e contribuisce a rendere ancora più solenne la celebrazione.

Quando le luci della festa si accenderanno e la statua di Santa Filomena sarà al centro della devozione dei fedeli, pochi penseranno alle ore di lavoro necessarie per preparare ogni dettaglio.

È anche grazie a gesti come questi, compiuti con discrezione, competenza e devozione, che una tradizione continua a rinnovarsi anno dopo anno, custodendo non solo la bellezza della festa, ma anche la memoria di una comunità.