Laceno, il temporale d’estate sorprende turisti e residenti: grandine, pioggia e temperature giù in pochi minuti

BAGNOLI IRPINO – È il volto imprevedibile della montagna. In una delle giornate più calde dell’estate, quando il sole sembrava dominare incontrastato l’altopiano del Laceno, il tempo è cambiato all’improvviso. Nel giro di pochi minuti il cielo si è coperto, il vento ha iniziato a soffiare con forza e una pioggia intensa, accompagnata da una breve grandinata, ha trasformato completamente il paesaggio.

L’erba si è ricoperta di piccoli chicchi di ghiaccio, il lago è stato avvolto da una leggera foschia e le montagne circostanti sono scomparse dietro una cortina d’acqua. Un’immagine che ha sorpreso i tanti visitatori presenti sull’altopiano, arrivati per cercare un po’ di refrigerio dalla calura che sta interessando gran parte della Campania.

Per molti è stato un autentico colpo di scena. C’è chi ha cercato riparo sotto i porticati, chi si è lasciato sorprendere dalla pioggia senza preoccuparsene troppo e chi, invece, ha deciso di immortalare il momento con fotografie e video. Sui social, nel giro di pochi minuti, sono comparsi decine di commenti di persone che raccontavano di essersi ritrovate completamente bagnate ma di aver vissuto uno spettacolo della natura difficile da dimenticare.

Altri, increduli, chiedevano conferma che sul Laceno stesse davvero piovendo mentre, a pochi chilometri di distanza, continuava a splendere il sole. C’è anche chi ha raccontato di aver sentito amici residenti in zona confermare il temporale in corso e chi, presente sull’altopiano, descriveva un clima quasi autunnale, con temperature improvvisamente fresche dopo settimane di afa.

Non sono mancati nemmeno i commenti di chi ha osservato come il sollievo potesse essere soltanto momentaneo, ricordando che, una volta terminato il temporale, il caldo umido avrebbe potuto tornare a farsi sentire. Ma, almeno per qualche ora, il Laceno ha regalato ai presenti una parentesi di fresco che molti aspettavano da giorni.

È proprio questa la magia dell’altopiano irpino: in montagna il tempo cambia rapidamente e ogni fenomeno atmosferico diventa parte del paesaggio. Nel giro di pochi minuti si può passare dal sole cocente a una grandinata estiva, con nuvole che rincorrono le cime e raggi di luce che filtrano all’orizzonte, regalando scenari di rara bellezza.

Ancora una volta il Laceno ha mostrato il suo carattere autentico, capace di sorprendere residenti e turisti. Per qualcuno è stata un’improvvisa doccia estiva, per altri un momento da vivere e ricordare. Di certo, quel temporale ha spezzato il dominio del caldo e ha restituito, almeno per un pomeriggio, il volto più fresco e affascinante della montagna irpina.