SIRIGNANO. “Note per Caruso”, l’arte della lirica e della poesia al Castello Caravita

La FF Production & Management è lieta di presentarvi, in occasione del centenario della morte di Caruso, l’evento “Note per Caruso” che si terrà il 20 novembre alle ore 18:00 presso il Castello dei Principi di Caravita a Sirignano (AV). Una serata dedicata all’Arte della Lirica e della Poesia con la partecipazione dei seguenti artisti:

• IL TENORE: Matthew Lamberti

• IL SOPRRANO: Laurapia Panarella

• IL PIANISTA: Savarese Lorenzo

Organizzatori dell’evento:

• I POETI: Stefania Russo e Theo B. Di Giovanni; In collaborazione con la FF Productions di:

• Flora Febraro : MANAGEMENT • Francesca Cancello : GRAPHIC DESIGNER (design locandina). Presenta l’evento la poetessa Stefania Russo . Ingresso libero.

