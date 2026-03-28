Sirignano, inclusione e solidarietà: successo per il progetto “Il mito della terza generazione”

SIRIGNANO – Inclusione, ascolto e condivisione: sono questi i pilastri del progetto “Il mito della terza generazione”, attivo nel Comune di Sirignano e promosso presso Palazzo Caravita, dove ogni giorno si costruiscono legami e si combatte la solitudine.

Il progetto, completamente gratuito, è stato voluto dall’Amministrazione comunale e si svolge dal lunedì al venerdì con il supporto di animatori che coordinano attività rivolte soprattutto ad anziani e persone in condizioni di fragilità economica e relazionale. Un’iniziativa che va oltre la semplice assistenza, offrendo un punto di riferimento concreto per il territorio.

Accanto alle attività quotidiane, il programma prevede anche un servizio di assistenza domiciliare con operatori OSS e OSA, affiancati da una psicologa che coordina gli interventi nei casi di necessità, soprattutto per favorire integrazione e benessere relazionale. Ogni giovedì, su appuntamento, le famiglie possono accedere al servizio attraverso la cooperativa Equilibrium, con un percorso personalizzato costruito sulle esigenze degli utenti.

Il progetto, inizialmente pensato per un numero limitato di beneficiari, ha già mostrato risultati significativi, confermando l’importanza di iniziative di questo tipo nei piccoli centri.

Particolarmente significativa è stata la giornata dedicata alla Domenica delle Palme, durante la quale si è svolto un momento di incontro tra due realtà: da un lato gli anziani coinvolti nel progetto “Il mito della terza generazione”, dall’altro i ragazzi, tra i 16 e i 22 anni, impegnati in un percorso parallelo seguito dalla cooperativa Equilibrium, rivolto anche a giovani con disturbo dello spettro autistico.

Un’occasione di incontro tra generazioni diverse, unite da momenti semplici ma profondi: un caffè condiviso, attività comuni e attimi di spensieratezza che hanno favorito relazioni autentiche.

Come sottolineato dalla presidente della cooperativa Equilibrium, Rosaria Guerriero, l’obiettivo è quello di creare una rete solida sul territorio, capace di intercettare il disagio e trasformarlo in opportunità di relazione e inclusione. Un lavoro che punta a sostenere non solo le persone coinvolte, ma anche le loro famiglie, spesso lasciate sole nella gestione delle difficoltà quotidiane.

Il progetto rappresenta oggi un esempio concreto di collaborazione tra istituzioni e realtà sociali, dimostrando come, attraverso ascolto e presenza, sia possibile restituire dignità, compagnia e nuove prospettive a chi vive situazioni di isolamento.

Un percorso che guarda al futuro, con l’auspicio che possa continuare nel tempo e diventare un punto stabile di riferimento per l’intera comunità.