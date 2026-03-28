Il Nola cade nel derby: la Sarnese vince 1-0 con Addessi

SARNO – Non basta una buona reazione nella ripresa al Nola, che esce sconfitto dallo stadio “Squitieri” nel derby contro la Sarnese. A decidere il match è la rete siglata da Addessi dopo appena cinque minuti di gioco.

Il ritorno di mister Domenico Giampà, seppur ancora squalificato, coincide con una sfida delicata in chiave salvezza. I bianconeri si presentano con diverse assenze importanti, tra cui Dell’Orfanello, Izzillo e Ambrosio, mentre D’Angelo parte dalla panchina non al meglio.

L’avvio è subito favorevole ai padroni di casa: al 5’ la Sarnese passa in vantaggio con Addessi, bravo a sfruttare una palla vagante in area e a battere Montalti. Il Nola prova a reagire, ma rischia ancora al 18’ quando Felleca colpisce il palo esterno dopo una doppia occasione.

I bianconeri cercano di costruire gioco soprattutto con tiri dalla distanza e calci piazzati: al 21’ ci prova Estrella, mentre al 25’ è Cipolla a rendersi pericoloso di testa su corner, senza però inquadrare lo specchio. Sul finale di primo tempo è Guarracino a sfiorare il pari con una conclusione insidiosa, deviata in angolo da Petrone.

Nella ripresa il Nola entra in campo con maggiore determinazione. Al 50’ Galano viene anticipato sul più bello, mentre pochi minuti dopo Nunziante impegna ancora Petrone con un tiro-cross pericoloso.

L’episodio chiave arriva al 61’: Barone lascia la Sarnese in dieci uomini per doppia ammonizione. Con l’uomo in più, il Nola aumenta la pressione e sfiora il pareggio all’82’ con Rossi, la cui incornata termina di poco a lato.

Nel finale i bianconeri tentano il tutto per tutto, ma la difesa granata regge e Petrone si conferma decisivo, blindando il risultato fino al triplice fischio.

Per il Nola si tratta della quinta sconfitta consecutiva, un momento complicato che precede la sfida casalinga contro il Barletta prima della sosta pasquale.

“Ripartiamo dalla prestazione del secondo tempo – ha dichiarato il direttore sportivo Ciro Raimondo –. Avremmo potuto pareggiare, ma il portiere avversario è stato determinante. È un momento delicato, ma dobbiamo reagire con il lavoro e seguire le indicazioni del mister”.