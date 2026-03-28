Avella FC nella storia: vittoria decisiva e promozione matematica

L’Avella FC scrive una pagina storica del calcio dilettantistico campano. La formazione irpina conquista una vittoria fondamentale per 2-1 contro il Quinque de Roca (Roccarainola) e, grazie a questo successo, ottiene la promozione matematica in Prima Categoria, coronando una stagione straordinaria.
Il match decisivo: Avella – Quinque de Roca 2-1
Nella gara odierna, valida per il campionato di Seconda Categoria Girone C, l’Avella ha superato il Quinque de Roca con il punteggio di 2-1, al termine di una partita combattuta e carica di tensione.
Tre punti pesantissimi che permettono ai di mettere al sicuro il primo posto e festeggiare davanti ai propri tifosi.
Una stagione dominata
Il cammino dell’Avella è stato praticamente perfetto. I numeri parlano chiaro:
- 1° posto in classifica
- 60 punti in 23 partite
- 19 vittorie, 3 pareggi, 1 sconfitta
- Miglior attacco tra i migliori del girone con 62 gol segnati
- Solo 22 gol subiti
Un rendimento impressionante che ha permesso alla squadra di distaccare le rivali e imporsi come la vera dominatrice del campionato.
I risultati recenti
L’Avella arrivava a questa sfida già in grande forma. Nelle ultime giornate aveva collezionato risultati importanti, tra cui:
- Vittoria spettacolare per 4-3 contro il Carotenuto
- Serie positiva costante che ha consolidato la vetta della classifica
La continuità è stata la vera arma in più della squadra, capace di vincere anche partite difficili e tirate.
Promozione matematica
Con il successo contro il Quinque de Roca, l’Avella rende irraggiungibili le inseguitrici e conquista con anticipo la promozione.
Alle sue spalle, infatti, il Serino 1928 resta staccato, mentre le altre squadre del girone non sono mai riuscite a tenere il passo della capolista.
Il segreto del successo
La forza dell’Avella è stata un mix perfetto di:
- solidità difensiva
- attacco prolifico
- continuità di risultati
- spirito di squadra
Una squadra costruita per vincere, che ha rispettato le aspettative fin dall’inizio del campionato.
Festa ad Avella
Nel comune di Avella è già festa grande: tifosi, staff e giocatori celebrano una promozione meritata, arrivata al termine di una stagione dominata dall’inizio alla fine.
L’Avella FC sale in Prima Categoria con pieno merito. La vittoria per 2-1 contro il Quinque de Roca rappresenta il sigillo finale su un campionato straordinario, destinato a rimanere nella storia del club.