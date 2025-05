“Scisciano in festa”: tornano gli eventi a fine maggio

Dopo la rassegna di eventi natalizi, proseguono le iniziative inserite nell’ambito del Cartellone degli Eventi Metropolitani 2024-2025”.

Torna “Scisciano in Festa”, rassegna di cultura e spettacolo inserita nel Cartellone degli Eventi Metropolitani 2024-2025” e organizzata dall’Amministrazione Comunale di Scisciano, con il “CONCERTO DI MUSICA CLASSICA NAPOLETANA” eseguito dall’artista Fiorella Boccucci e professori d’orchestra. Il concerto si terrà venerdì 30 maggio 2025, a partire dalle ore 20.30, presso Piazzetta Santa Maria della Cuna, in località San Martino a Scisciano (NA). La partecipazione è gratuita. Lo spettacolo, che prevede l’esecuzione di alcuni dei brani più celebri della canzone classica napoletana, vedrà anche la partecipazione degli artisti Carmen Navarro, Vincitrice del Festival di Napoli, e del piccolo Emmanuele Manna, protagonista di “The Voice Kids” con la sua tammorra, oltre ad Annalucia Cavaliere. L’evento è rivolto ad un pubblico adulto e agli appassionati di musica classica, oltre a coloro che desiderano approfondire la cultura musicale napoletana. Il progetto, che come detto ha beneficiato dell’inserimento all’interno del Cartellone eventi della Città Metropolitana di Napoli, mira a valorizzare e promuovere l’aggregazione sociale nel contesto locale, attraverso una serie di eventi pubblici di natura artistica, culturale e ricreativa distribuiti nel corso dell’anno e rientra nella programmazione politico-strategica dell’Assessorato alla cultura e politiche sociali del Comune di Scisciano, rappresentato dall’Assessore dott. Raffaele Ambrosino, col Sindaco Avv Antonio Ambrosino.