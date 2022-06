SAVIANO. Ritorna la processione del Corpus Domini

Anche quest’anno a Saviano, Domenica 19 Giugno 2022, è stata celebrata la Solennità Religiosa del Corpus Domini. La Funzione Religiosa dell’Eucarestia, concelebrata da tutti i Sacerdoti del Paese: Don Paolino Franzese, Parroco della Chiesa dell’Immacolata, Don Andrea Pesapane, Parroco della Chiesa di S. Michele Arc, Don Peppino D’Oria, Parroco della Chiesa di S.Erasmo, Salvatore De Simone, Parroco della Chiesa di S. Giovanni B.,ha riunito le Comunità Parrocchiale Savianese nel commovente momento di preghiera e di adorazione per la processione del Corpo di Cristo. Il lungo corteo dei fedeli, composto dai Ministranti, dalle Ass. Religiose, dalle Autorità Comunali e da tanti altri fedeli, ha accompagnato il Santissimo, esposto in una Teca dorata, che partendo dalla Chiesa Madre di S.Michele Arc. nel percorrere le strade principali del paese, ha toccato le altre tre Parrocchie di Saviano, terminando il suo viaggio presso la Chiesa dell’Immacolata con la Benedizione Solenne di Don Paolino Franzese. La Festività del Corpus Domini, istituita da Papa Urbano IV e venerata ormai in tutte le Comunità Cristiane, celebra il Mistero dell’Eucarestia e commemora il Miracolo di Bolsena con il corporale macchiato di sangue. La Processione del Corpus Domini (il Corpo del Signore), è la vera testimonianza del Dio vivente, che vive e veglia su di noi. Essa è molto sentita dai cittadini savianesi per cui ogni anno viene seguita con grande devozione, fino a tarda sera. (Pasquale Iannucci)

