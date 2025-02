Sanremo 2025: Grande successo per la prima serata, ascolti record per Carlo Conti

La prima serata del Festival di Sanremo 2025 ha registrato un grandissimo successo di pubblico e critica, confermandosi ancora una volta come l’evento televisivo più atteso dell’anno. Carlo Conti, al timone della kermesse, ha guidato con eleganza e professionalità uno spettacolo che ha già lasciato il segno, con brani destinati a diventare tormentoni e altri che hanno toccato le corde giuste del pubblico.

Ascolti da record: il Festival domina la serata televisiva

Oltre alla musica e alle esibizioni degli artisti in gara, l’attenzione è stata puntata anche sugli ascolti tv, parametro fondamentale per misurare il successo del Festival. Quest’anno, con la molteplicità di modalità di fruizione – dalla tv tradizionale alle smart TV, fino alle piattaforme digitali come RaiPlay – il calcolo dell’audience è diventato ancora più complesso. Tuttavia, i numeri parlano chiaro e confermano un esordio trionfale per l’edizione 2025.

Ecco i dati ufficiali della prima serata:

Sanremo Start (20:41 – 21:10): 13.029.000 spettatori con il 51.68% di share.

Prima parte (21:15 – 23:26): 15.713.000 spettatori, con uno share del 63.61%.

Seconda parte (23:30 – 1:20): 7.992.000 spettatori e uno share del 68.71%.

Se consideriamo la total audience, che include anche le piattaforme digitali, il risultato è ancora più sorprendente:

Sanremo Start: 13.327.000 spettatori (51.88%)

Prima parte: 16.199.000 spettatori (63.68%)

Seconda parte: 8.322.000 spettatori (69.25%)

Anche il TG1 delle 23:59 ha beneficiato dell’effetto Sanremo, registrando 9.290.000 spettatori e il 66.11% di share.

Un Festival che promette spettacolo ed emozioni

Il grande successo della prima serata conferma l’altissimo livello dell’edizione 2025 del Festival, che nelle prossime serate promette ancora emozioni, sorprese e momenti indimenticabili. Carlo Conti, affiancato dal suo team, ha saputo dare il via a una rassegna canora che ha già conquistato il pubblico e che continuerà a regalare spettacolo fino alla serata finale.

Resta ora da vedere chi riuscirà a conquistare il pubblico e la giuria, ma una cosa è certa: Sanremo 2025 è già entrato nella storia della televisione italiana.