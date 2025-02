Altavilla Irpina: Scoperto abuso edilizio e gestione illecita di rifiuti, denunciati due uomini

Altavilla Irpina (AV) – I Carabinieri del Nucleo Forestale di Serino, in collaborazione con i militari della Stazione di Altavilla Irpina, hanno denunciato due persone per abusivismo edilizio e gestione illecita di rifiuti. L’operazione rientra in un piano di controlli mirati al contrasto dei reati ambientali, disposti dai vertici dell’Arma.

L’indagine ha rivelato che, all’interno di un fondo agricolo di circa 500 metri quadrati, si svolgeva un’attività commerciale priva delle necessarie autorizzazioni. Inoltre, nel terreno erano stati costruiti due fabbricati abusivi, destinati a supportare l’opificio illegale.

La scoperta più grave riguarda una vasca abusiva tombata, utilizzata per la raccolta di reflui industriali e completamente colma di fanghi. Tale struttura, priva di qualsiasi autorizzazione ambientale, costituiva un serio pericolo per il territorio e l’ecosistema locale.

I Carabinieri hanno posto sotto sequestro l’intera area, inclusi i due fabbricati e l’attrezzatura professionale presente nell’opificio, per un valore complessivo di circa 200.000 euro.

A seguito delle irregolarità riscontrate, sono stati deferiti in stato di libertà il titolare dell’attività, un imprenditore 50enne del posto, e il proprietario del fondo. Entrambi dovranno rispondere delle violazioni al Testo Unico in materia di Edilizia e di Ambiente.

Le forze dell’ordine hanno ribadito il loro impegno nel contrastare l’abusivismo edilizio e i reati ambientali, annunciando che i controlli proseguiranno nei prossimi giorni per garantire la tutela del territorio e della collettività.