S. Potito Sannitico, presentazione del libro “Poesie Marzo Aprile” di Carlo Pastore

A S. Potito la presentazione, evento promosso dal CAI di Piedimonte Matese, del libro di Carlo Pastore “Poesie Marzo Aprile”, secondo tomo della sua collezione edita da Tipografia Bandista. In tema con i mesi in corso, primaverili, la serata del 20 Marzo nell’Auditorium Comunale di via Sala, porta a riscoprire il viaggio di Carlo con la sua Giulia, durato una vita.

A Giulia D’Angerio è intitolata Punta Giulia, 1917m (su 1923m totali), cima più alta della Gallinola (Monti del Matese) presente in Campania, nonché cima più alta della Campania, e di cui già è stato parlato su queste pagine.

Sono passati diversi anni dall’ultima volta che abbiamo dato notizie delle avventure di Carlo ma, per chi non avesse seguito la vicenda, si rimanda agli articoli:

https://www.binews.it/cultura-e-manifestazioni/guida-sentimentale-punta-giulia-la-cima-piu-alta-della-campania/

del 21/9/2017, e che fra non molto compirà dieci anni.

E, tra gli altri, il più recente del 2021 dedicato ai libri di Carlo, di cui ho curato, per l’ultimo volume, l’introduzione, riportata qui integralmente.

https://www.binews.it/attualita/lago-matese-gli-ultimi-libri-pubblicati-a-salvaguardia-del-parco-introduzione-a-cura-di-una-giornalista-di-bassairpinia/

Un omaggio a chi ha dedicato la propria vita alla natura e alla sua salvaguardia in modo sincero e disinteressato, con l’augurio che sempre più persone si diano da fare per preservare il nostro territorio.

Valentina Guerriero

Dove: Auditorium Comunale, via Sala, S.Potito Sannitico (CE)

Quando: Venerdì 20 Marzo 2026, ore 20. A seguire buffet.