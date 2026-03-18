NOLA. L’Avv. Michele Pepe ottiene l’annullamento di cartelle per quasi 30.000 euro

Vittoria del contribuente: l’Avvocato Michele Pepe ottiene l’annullamento di cartelle esattoriali per quasi 30.000 euro

Importante pronuncia del Tribunale di Nola, dove il giudice Alfredo Granata, con sentenza del 17/03/2026 resa nel procedimento R.G. n. 5441/2019, ha disposto l’annullamento di cartelle esattoriali per un importo complessivo di quasi 30.000 euro.

La vicenda è stata portata all’attenzione del giudice a seguito di opposizione introdotta con atto di citazione ex art. 615 c.p.c. dall’Avvocato Michele Pepe, che ha contestato la legittimità dell’intimazione di pagamento fondata su più cartelle.

Nel corso del giudizio è emerso come non fosse stata fornita prova adeguata della regolare notifica degli atti e, in particolare, delle procedure di compiuta giacenza. Le irregolarità riscontrate e le incongruenze nella documentazione hanno impedito di ritenere validamente perfezionati gli atti interruttivi della prescrizione.

Accertata l’assenza di atti idonei a interrompere i termini di legge, il Tribunale ha riconosciuto l’intervenuta prescrizione dei crediti, disponendo l’annullamento delle cartelle oggetto di causa.

La decisione ribadisce l’importanza del rispetto delle regole in materia di notifiche e dei termini di prescrizione, confermando la piena tutela del contribuente contro pretese non più esigibili.