Quadrelle: tornano le unità mobili per lo screening gratuito di mammella e cervice uterina

Quadrelle, 7 settembre 2025 – Ripartono le attività di prevenzione oncologica promosse dall’ASL di Avellino con le unità mobili per lo screening del tumore della mammella e della cervice uterina.

Domenica 7 settembre, dalle ore 9:00 alle 14:00, i camper dell’ASL sosteranno in via Municipio 10 a Quadrelle, in collaborazione con l’amministrazione comunale. Le donne residenti in provincia di Avellino potranno prenotarsi al numero 347 0359236 per effettuare gratuitamente:

mammografia (fascia di età 50-69 anni),

pap test (fascia di età 25-64 anni).

Gli esami si svolgeranno senza necessità di impegnativa medica.

Il tumore della mammella e quello della cervice uterina rappresentano, rispettivamente, la prima e la seconda causa oncologica più diffusa tra le donne a livello mondiale. La diagnosi precoce è fondamentale: permette di intervenire in modo meno invasivo, più efficace e con maggiori probabilità di guarigione.

L’appuntamento di Quadrelle segna una nuova tappa del percorso di prevenzione itinerante, che mira a portare la sanità più vicina ai cittadini e a diffondere la cultura dei controlli regolari come strumento di tutela della salute.