Grottaminarda, pellegrinaggio parrocchiale a Pompei con il Vescovo Sergio

Grottaminarda, 11 ottobre 2025 – La comunità parrocchiale di Santa Maria Maggiore si prepara a vivere un’intensa giornata di fede e condivisione con il pellegrinaggio a Pompei, dal titolo “Con Maria, pellegrini di speranza”.

Il programma prevede la partenza alle ore 7:30 dal Piazzale Padre Pio di Grottaminarda. I fedeli raggiungeranno il Santuario Pontificio di Pompei, dove alle 11:00 sarà celebrata la Santa Messa presieduta dal Vescovo Sergio, presso l’Altare Maggiore, con l’animazione della Corale Polifonica parrocchiale.

Dopo il momento liturgico, alle 13:00 i pellegrini si ritroveranno a Sorrento per il pranzo comunitario e avranno a disposizione del tempo libero per la visita della città. Il rientro a Grottaminarda è previsto intorno alle 21:30.

Il contributo di partecipazione è fissato in 60 euro a persona e comprende viaggio in bus e pranzo. Per le iscrizioni è necessario rivolgersi a don Rosario o don Nico entro il 7 settembre, segnalando eventuali intolleranze alimentari.

Il pellegrinaggio rappresenta per la comunità un’occasione speciale per rinnovare la propria devozione mariana e vivere insieme una giornata di fraternità, preghiera e amicizia.