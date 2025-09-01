Atripalda ospita Bebo Guidetti con “Con rabbia e con amore”

La presentazione del romanzo working class nell’ambito della rassegna “Funamboli”

Atripalda, 4 settembre 2025 – La letteratura incontra il lavoro e l’impegno civile: giovedì alle 19:00 in piazzetta degli artisti (piazza Garibaldi, centro storico), Bebo Guidetti, musicista, autore e membro della band Lo Stato Sociale, presenterà il suo romanzo “Con rabbia e con amore” (SEM Libri). L’ingresso è libero.

L’appuntamento si inserisce nella rassegna “Funamboli – Camminare sul filo del lavoro che cambia”, promossa da CGIL Avellino, NIdiL CGIL Avellino, Laika, la libreria Casa Naima e con il patrocinio del Comune di Atripalda.

Il libro racconta la condizione della working class contemporanea, tra precarietà, disuguaglianze e ricerca di riscatto. Il protagonista, Andrea Costa, lavora in un magazzino di bricolage alla periferia di Bologna: tra turni logoranti e aspirazioni letterarie, si confronta con una città trasformata in vetrina turistica, specchio di contraddizioni sociali sempre più evidenti.

Ospiti e interventi

La presentazione sarà arricchita dai contributi di:

Bebo Guidetti , autore del romanzo

Antonella Pacilio , coordinatrice NIdiL CGIL Campania

Daniela Esposito , NIdiL CGIL Avellino

Ernesto Razzano , scrittore

Antonio Lepore, Laika

L’incontro si propone come un momento di confronto che intreccia letteratura, musica, lavoro e impegno sociale, offrendo uno sguardo critico e coinvolgente sul presente.