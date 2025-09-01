Atripalda ospita Bebo Guidetti con “Con rabbia e con amore”

La presentazione del romanzo working class nell’ambito della rassegna “Funamboli”
Atripalda, 4 settembre 2025 – La letteratura incontra il lavoro e l’impegno civile: giovedì alle 19:00 in piazzetta degli artisti (piazza Garibaldi, centro storico), Bebo Guidetti, musicista, autore e membro della band Lo Stato Sociale, presenterà il suo romanzo “Con rabbia e con amore” (SEM Libri). L’ingresso è libero.
L’appuntamento si inserisce nella rassegna “Funamboli – Camminare sul filo del lavoro che cambia”, promossa da CGIL Avellino, NIdiL CGIL Avellino, Laika, la libreria Casa Naima e con il patrocinio del Comune di Atripalda.
Il libro racconta la condizione della working class contemporanea, tra precarietà, disuguaglianze e ricerca di riscatto. Il protagonista, Andrea Costa, lavora in un magazzino di bricolage alla periferia di Bologna: tra turni logoranti e aspirazioni letterarie, si confronta con una città trasformata in vetrina turistica, specchio di contraddizioni sociali sempre più evidenti.
Ospiti e interventi
La presentazione sarà arricchita dai contributi di:
Bebo Guidetti, autore del romanzo
Antonella Pacilio, coordinatrice NIdiL CGIL Campania
Daniela Esposito, NIdiL CGIL Avellino
Ernesto Razzano, scrittore
Antonio Lepore, Laika
L’incontro si propone come un momento di confronto che intreccia letteratura, musica, lavoro e impegno sociale, offrendo uno sguardo critico e coinvolgente sul presente.