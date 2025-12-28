Tragedia dopo la Vigilia di Natale: madre e figlia 15enne muoiono per sospetta intossicazione alimentare

PIETRACATELLA (CB) – Una cena della Vigilia di Natale si è trasformata in una tragedia che ha sconvolto l’intera comunità molisana. Una ragazza di 15 anni e sua madre hanno perso la vita dopo aver accusato un grave malore, probabilmente in seguito a una intossicazione alimentare.

Secondo le prime ricostruzioni, la sera del 24 dicembre la famiglia avrebbe consumato una cena a base di pesce e frutti di mare, in particolare cozze. A distanza di poche ore, padre, madre e figlia hanno iniziato ad avvertire forti dolori addominali, nausea e coliche. I tre si sono recati al Pronto Soccorso dell’ospedale Cardarelli di Campobasso, ma in un primo momento sarebbero stati dimessi.

Le condizioni della famiglia sono però peggiorate rapidamente. Nella serata successiva i sintomi sono diventati insopportabili e tutti e tre sono tornati in ospedale in condizioni già critiche. Padre e figlia sono stati ricoverati in rianimazione, mentre la madre è stata trasferita in medicina generale.

A perdere la vita sono state Sara Di Vita, 15 anni, e la madre Antonella Di Ielsi, 50 anni, residente a Pietracatella. Il padre, Gianni Di Vita, 55 anni, noto commercialista ed ex sindaco del paese, è tuttora ricoverato in gravi condizioni.

Le autorità sanitarie stanno ora indagando per chiarire le cause esatte dell’accaduto. Al momento l’ipotesi principale resta quella di una grave intossicazione alimentare, ma saranno gli esami tossicologici e le analisi sugli alimenti a stabilire con precisione cosa abbia provocato il drammatico epilogo.