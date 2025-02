Presentazione del libro “Nicola Pugliese. L’arte di non scrivere” ad Avella

Il Comune di Avella e la Pro Loco Abella, in collaborazione con la Gelateria “Il Pasquino,” organizzano un evento culturale dedicato alla letteratura italiana. Il 7 marzo 2025, alle ore 18:30, presso la “Sala Alvarez de Toledo” del Palazzo Baronale di Avella, in Piazza Municipio, si terrà la presentazione del libro *”Nicola Pugliese. L’arte di non scrivere”* di Stefano Cortese, edito da Armando De Nigris Editore.

L’opera esplora la figura di Nicola Pugliese, autore noto per il suo stile unico e per il suo rapporto complesso con la scrittura. Attraverso le pagine del libro, Cortese indaga il silenzio letterario di Pugliese, offrendo ai lettori una riflessione profonda sull’arte dello scrivere e del non scrivere.

L’evento si propone come un’occasione di incontro culturale e di approfondimento su un autore di rilievo nel panorama letterario italiano. La cittadinanza è invitata a partecipare numerosa per scoprire nuovi dettagli su una figura tanto enigmatica quanto affascinante.

Un appuntamento imperdibile per gli amanti della letteratura e per chi desidera comprendere i segreti dell’arte narrativa attraverso gli occhi di uno scrittore che ha scelto il silenzio come forma d’espressione.