Festa di Sant’Elia Profeta a Sperone: Fede e Tradizione il 20 febbraio 2025

A Sperone (AV) fervono i preparativi per la tradizionale festa in onore di *Sant’Elia Profeta*, un evento atteso con grande devozione dalla comunità locale. La celebrazione, organizzata dalla Comunità Parrocchiale, si svolgerà il 20 febbraio 2025, preceduta da un triduo di preghiera nei giorni 17, 18 e 19 febbraio.

Il Triduo di Preparazione

Nei tre giorni precedenti la festa, i fedeli potranno partecipare alle Celebrazioni Eucaristiche alle ore 18:00 presso la Parrocchia di Sant’Elia, momenti di raccoglimento spirituale che preparano la comunità al giorno solenne.

Il Giorno della Festa: 20 Febbraio 2025

La giornata del 20 febbraio sarà scandita da un intenso programma religioso:

– Ore 07:00, 08:00 e 10:00: Celebrazioni Eucaristiche per permettere a tutti i fedeli di partecipare ai riti sacri.

– Ore 11:00: Celebrazione Eucaristica solenne, seguita dalla processione con le sacre statue di Sant’Elia e Sant’Eliseo, momento centrale della festività.

La Solenne Processione

La processione attraverserà le principali vie del paese, portando le statue dei santi per le strade di Sperone in un percorso di fede e devozione popolare. L’itinerario comprende:

– Partenza dalla Parrocchia di Sant’Elia (Corso Umberto I) e prosegue per Via Roma, Via Sant’Eliseo, Via Mons. Antonio Tedesco, Via Circumvallazione, Via Il Traverso Sant’Elia, Via Santa Croce, Campo Sportivo, Via dei Funari, Via di Vittorio, Via Lenin, Via Fratelli Rosselli, Via XXV Aprile, Via Europa, Via Rinascita, Via Ielle* e ritorno alla Parrocchia.

Questo percorso tradizionale permette ai fedeli di partecipare con preghiere e canti, creando un’atmosfera suggestiva di unione spirituale e comunitaria.

Tradizione e Folclore

La festa di Sant’Elia non è solo un evento religioso ma anche una celebrazione delle tradizioni popolari. Come da consuetudine, il Maio sfilerà in Via dei Funari a partire dalle ore 08:00, accompagnato da canti e musiche tradizionali.

Gran Finale con Fuochi d’Artificio

A conclusione della giornata di festa, il Comitato Festa ha organizzato un emozionante spettacolo di fuochi d’artificio, che illumineranno il cielo di Sperone, suggellando con colori e luci l’intensa giornata di celebrazioni.

Un Appuntamento di Fede e Comunità

La Festa di Sant’Elia Profeta a Sperone è un appuntamento che unisce fede, tradizione e senso di appartenenza comunitaria. L’intera cittadinanza e i visitatori sono invitati a partecipare per vivere un’esperienza di spiritualità e condivisione culturale.

La celebrazione di Sant’Elia continua a testimoniare la vitalità delle tradizioni locali, confermando il profondo legame tra fede e identità culturale della comunità di Sperone.