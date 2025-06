Presentata la VI edizione del Festival “I Miti” di Pomigliano d’Arco

Dal 3 al 31 luglio, nel Giardino dei Miti, il teatro come rito vivo e contemporaneo

NAPOLI, 25 GIUGNO 2025 – È stata presentata questa mattina, presso lo storico Gran Caffè Gambrinus di Napoli, la VI edizione de “I Miti” – Teatro Festival, la rassegna estiva che torna dal 3 al 31 luglio nella suggestiva cornice del Giardino dei Miti, in via M.R. Imbriani 93 a Pomigliano d’Arco. Alla conferenza stampa sono intervenuti Totò Caprioli, patron del festival, e Francesco Maria Cordella, attore, regista e docente universitario, da quest’anno nuovo direttore artistico della manifestazione. Il festival prosegue nel solco della visione originaria del fondatore e segna al contempo un’importante svolta generazionale e progettuale. “Nulla è permanente, tutto cambia e si trasforma,” ha dichiarato Francesco Maria Cordella. “Il teatro è l’arte dell’impermanenza per eccellenza: ogni sera il palco si rinnova, ogni spettacolo nasce e scompare. E proprio in questo ciclo di trasformazione continua si fonda la nostra nuova direzione.”

Acanto a lui, Totò Caprioli ha ribadito con forza la continuità del progetto e la sua apertura a nuove visioni: “I Miti è sempre stato un luogo di passione e libertà creativa. Questa sesta edizione, con il prezioso contributo di Francesco Maria Cordella, vuole essere un ponte tra memoria e innovazione, tra l’identità che ci ha guidati sin dall’inizio e il futuro che vogliamo costruire con coraggio e visione. Il teatro, qui, non è solo spettacolo: è comunità, è rito, è cambiamento.”

Non ha potuto partecipare alla conferenza per precedenti impegni istituzionali, ma ha comunque fatto giungere il suo sostegno l’Assessora Regionale alla Scuola, Politiche Sociali e Politiche Giovanili, Lucia Fortini, con un messaggio di grande valore: “Desidero sottolineare l’importanza culturale e sociale di questa iniziativa, che rappresenta un’occasione preziosa per riflettere sul significato delle narrazioni, antiche e contemporanee, nella nostra realtà. Grazie a un’espressione artistica in grado di coinvolgere un pubblico eterogeneo, il festival favorisce una riscoperta consapevole di temi universali, reinterpretandoli in chiave moderna e stimolando un dialogo proficuo tra passato e presente. Il teatro, in questo contesto, si conferma come veicolo di conoscenza e scambio, capace di unire generazioni diverse e di promuovere un senso di appartenenza e condivisione nel territorio. La capacità di rinnovare storie e figure simboliche, integrando nuovi approcci e letture, arricchisce non solo il panorama culturale ma anche la vita comunitaria, creando momenti di incontro e confronto che vanno oltre la semplice rappresentazione scenica.”

Il Festival ha il patrocinio del Comune di Pomigliano d’Arco e della Regione Campania. “Il Festival ‘I Miti’ è un orgoglio per la nostra città – ha sottolineato Giovanni Russo, Assessore alla Cultura del Comune di Pomigliano d’Arco – un progetto che coniuga bellezza, pensiero e partecipazione. Continueremo a sostenerlo convintamente, certi che la cultura sia uno dei motori più potenti per lo sviluppo civile e umano del nostro territorio.”

Tra gli ospiti intervenuti anche Alessandra Clemente, consigliera comunale del Comune di Napoli e da sempre vicina al Festival, che ha affermato: “Il Festival ‘I Miti’ rappresenta un esempio virtuoso di cultura diffusa, capace di creare connessioni vere tra artisti, cittadini e istituzioni. È un’esperienza che arricchisce il territorio e che parla a tutti, con profondità, visione e passione.”

Al termine della conferenza stampa, si è svolto un momento performativo di grande intensità emotiva: l’attrice Irma Ciaramella ha proposto un live reading tratto dalle “Lettere” di Giorgio Strehler, omaggio poetico al teatro come memoria viva e pratica d’amore per la scena.

Con questa visione prende forma il cartellone 2025, dal titolo “Io attore sono teatro”, che pone l’interprete al centro dell’atto scenico come motore di senso, creatore consapevole, autore di un rito collettivo. Una linea curatoriale che guarda alla contemporaneità e che restituisce centralità al teatro come strumento di lettura della realtà, spazio critico, azione politica.

IL CARTELLONE

La sesta edizione del festival propone cinque spettacoli serali per adulti e due appuntamenti pomeridiani per bambini, raccolti nella minirassegna “I Piccoli Miti”.

📅 PROGRAMMA SPETTACOLI SERALI

– Ore 21:00

3 luglio – NON FUI GENTILE, FUI GENTILESCHI

con Debora Caprioglio

Un monologo intenso e potente che racconta la vita della pittrice seicentesca Artemisia Gentileschi. Un viaggio tra arte, dolore e resilienza femminile.

10 luglio – DISSONORATA – Un delitto d’onore in Calabria

scritto, diretto e interpretato da Saverio La Ruina

Un classico del teatro civile. La storia struggente di una donna calabrese, tra ironia, denuncia e profonda umanità.

17 luglio – MAMME – Piccole tragedie minimali

con Antonella Morea, testi di Annibale Ruccello

Uno spettacolo che racconta le mille sfumature della maternità, tra comicità, commozione e musica dal vivo.

24 luglio – CONTA CHE PASSA LA PAZZA VERONICA PE’ ’NA FURCHETTA!

con Irma Ciaramella, regia di Francesco Maria Cordella

Un atto unico poetico e visionario. Veronica, donna in lotta con la perdita della memoria, reinventa il mondo per sopravvivere.

31 luglio – SECONDO GIUDA

diretto e interpretato da Pietro Faiella

Liberamente ispirato a “La Gloria” di Giuseppe Berto. Il traditore per eccellenza raccontato con umanità e spiritualità.

🧒 I PICCOLI MITI

– Teatro per bambini e famiglie – Ore 19:00

8 luglio – IL VIAGGIO INCANTATO

a cura della compagnia Coffee Brecht

Una fiaba interattiva, ogni volta diversa, costruita insieme ai bambini seguendo il modello del “viaggio dell’eroe”.

15 luglio – EX LIBRIS – Ovvero Pulcinella nella storia del Re

di e con Paola Maria Cacace

Pulcinella si reinventa narratore e protagonista in uno spettacolo comico, magico e sorprendente, che celebra la tradizione con leggerezza e fantasia.