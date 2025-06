Original Marines nel miraggio della giustizia: sequestri per oltre 37 milioni e otto indagati

La Procura di Nola ha aperto un’inchiesta che coinvolge otto persone, tra membri del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale di Original Marines S.p.A., accusate di gravi reati finanziari tra cui falso in bilancio, frode fiscale, esercizio abusivo di attività finanziaria e utilizzo di fatture false.

Le misure cautelari, eseguite dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli, prevedono l’interdizione dall’attività imprenditoriale per un anno per gli indagati, oltre a un sequestro preventivo di beni per un valore complessivo di 37,2 milioni di euro, pari al profitto illecito stimato.

Le indagini hanno rivelato che, tra il 2018 e il 2021, la società avrebbe manipolato i bilanci per occultare perdite derivanti da crediti insoluti nei confronti dei negozi affiliati, permettendo così di ottenere finanziamenti statali garantiti per 31,5 milioni di euro. Contestualmente, sarebbe stata indebitamente detratta l’IVA per quasi 6 milioni di euro, grazie all’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti.

Inoltre, è emersa una pratica imposta ai negozi in franchising, costretti ad acquistare merce in modo obbligato, situazione che ha aggravato la loro posizione finanziaria, poi tamponata con finanziamenti concessi direttamente dalla società. Questa condotta violerebbe le normative del Testo Unico Bancario, configurando un esercizio abusivo dell’attività finanziaria.

L’operazione rappresenta un duro colpo per l’azienda e conferma l’impegno delle autorità nel contrastare le frodi economico-finanziarie nel settore commerciale.