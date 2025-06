San Martino Valle Caudina (AV) – Il 1° luglio presentazione proposta di legge regionale per la tutela dell’ambiente.

Appuntamento green martedì 1° luglio, alle ore 18:00, presso la sala consiliare “G. Raviele” del comune di San Martino Valle Caudina, dove sarà presentata la proposta di legge regionale di iniziativa popolare “Disposizioni per il contrasto al consumo del suolo, la tutela del mare, la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e la conversione ecologica della produzione di cibo in Campania”. L’incontro, che vedrà intervenire diversi esponenti di associazioni ed enti locali, costituirà una tappa del percorso verso la Conferenza delle Comunità Energetiche della Valle del Sabato e dei territori del Partenio. La proposta di legge – presentata dall’associazione Rigenera Campania, da cui il progetto prende il nome – mira a trasformare radicalmente l’approccio della regione verso la sostenibilità ambientale e sociale. Alla Campania, infatti, spettano sovente tristi primati relativi a cementificazione, ecoreati e inquinamento atmosferico. Lo stop al consumo di suolo e il riassetto idrogeologico; il rilancio di fonti rinnovabili per energia pulita e acqua pubblica; la transizione da un’agricoltura intensiva ad una ecosostenibile sono gli snodi al centro della proposta di Rigenera.

(Andrea Squittieri)