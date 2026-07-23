L’export italiano ha bisogno di una strategia. Il Rapporto SACE 2026 indica la strada.

di Salvatore Guerriero – Presidente Nazionale e Internazionale della Confederazione delle Imprese nel Mondo – PMI INTERNATIONAL

Viviamo un tempo in cui l’incertezza è diventata una costante. Le tensioni geopolitiche, la ridefinizione degli equilibri economici mondiali, le nuove politiche commerciali, la trasformazione delle catene del valore e la rivoluzione tecnologica impongono alle imprese italiane una riflessione profonda sul proprio futuro.

In questo scenario, il Rapporto Export SACE 2026 non rappresenta soltanto un’analisi dell’andamento delle esportazioni italiane. È, a tutti gli effetti, una piattaforma strategica sulla quale costruire le future politiche di internazionalizzazione del nostro sistema produttivo.

Il documento offre una lettura lucida delle dinamiche internazionali e individua con chiarezza le direttrici sulle quali le imprese dovranno investire: diversificazione dei mercati, innovazione, sostenibilità, rafforzamento delle filiere, gestione del rischio e utilizzo degli strumenti finanziari a supporto dell’export.

Sono indicazioni che non possono restare patrimonio degli addetti ai lavori. Devono diventare conoscenza diffusa tra imprenditori, professionisti, associazioni di categoria e istituzioni.

Per questa ragione la Confederazione delle Imprese nel Mondo – PMI INTERNATIONAL, che ho l’onore di presiedere, considera un preciso dovere istituzionale promuovere e diffondere i contenuti di questo importante Rapporto presso l’intero tessuto produttivo nazionale.

Le imprese italiane, soprattutto le piccole e medie imprese, hanno bisogno di strumenti concreti, informazioni affidabili e una visione strategica. L’internazionalizzazione non può più essere affrontata come un’iniziativa occasionale, ma deve diventare parte integrante della pianificazione aziendale, sostenuta da competenze, reti internazionali e adeguati strumenti finanziari.

Il Rapporto SACE indica una direzione chiara: il futuro dell’Italia passa dalla capacità di consolidare i mercati tradizionali e, al tempo stesso, di aprirsi con determinazione alle nuove aree di crescita in Asia, Medio Oriente, Africa e America Latina, dove si concentreranno alcune delle maggiori opportunità dei prossimi anni.

Come Confederazione operiamo quotidianamente per accompagnare le imprese in questo percorso, favorendo relazioni internazionali, partnership istituzionali, accesso ai mercati esteri, formazione specialistica e strumenti per la crescita. Il nostro obiettivo è trasformare le potenzialità del Made in Italy in risultati concreti, creando valore, occupazione e sviluppo.

Oggi più che mai il Paese ha bisogno di una cultura dell’internazionalizzazione fondata sulla programmazione e sulla visione. Il Rapporto Export SACE 2026 costituisce una delle basi più autorevoli su cui costruire questa cultura.

Chi saprà interpretarne i contenuti e tradurli in scelte imprenditoriali lungimiranti sarà nelle condizioni di affrontare con maggiore forza le sfide globali.

La Confederazione delle Imprese nel Mondo – PMI INTERNATIONAL continuerà a fare la propria parte, mettendo competenze, esperienza e una rete internazionale al servizio delle imprese italiane, affinché l’export non rappresenti soltanto una voce economica, ma diventi il motore di una nuova stagione di crescita, competitività e sviluppo per l’Italia.