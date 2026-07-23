MUGNANO. Billy è scomparso: l’appello dei proprietari per ritrovare il cucciolo

Momenti di grande apprensione per una famiglia che lancia un accorato appello attraverso i social per ritrovare Billy, un cucciolo smarrito del quale si sono perse le tracce.

Billy è un cane di piccola taglia, dal mantello marrone con alcune macchie bianche, facilmente riconoscibile per il suo aspetto dolce e affettuoso. La sua scomparsa ha gettato nello sconforto i proprietari, che ora chiedono la collaborazione di tutti per riportarlo a casa sano e salvo.

«Aiutateci a ritrovarlo», è il messaggio che accompagna le fotografie del cucciolo, nella speranza che qualcuno possa averlo visto o accolto dopo il suo allontanamento.

Chiunque abbia notizie o avvisti Billy è invitato a contattare immediatamente i proprietari ai seguenti numeri:

📞 Andrea: 380 248 7929

📞 Antonio: 380 248 7933

Ogni segnalazione può essere fondamentale per consentire a Billy di riabbracciare la sua famiglia.

Invitiamo i nostri lettori a condividere l’appello affinché possa raggiungere il maggior numero di persone possibile e aumentare le possibilità di ritrovare il cucciolo nel più breve tempo possibile.