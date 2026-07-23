Mugnano del Cardinale, venerdì 24 luglio stop all’energia elettrica in diverse zone del paese: ecco strade e orari interessati

MUGNANO DEL CARDINALE – Nuova interruzione programmata dell’energia elettrica a Mugnano del Cardinale. E-Distribuzione, attraverso l’Unità Territoriale di Avellino, ha comunicato che venerdì 24 luglio 2026, per consentire l’esecuzione di lavori sulla rete elettrica, sarà sospesa l’erogazione della corrente in alcune aree del territorio comunale.
L’interruzione è prevista dalle ore 8:30 alle ore 16:00 e interesserà esclusivamente le utenze ubicate nei civici indicati nell’avviso affisso da E-Distribuzione.
Le vie coinvolte sono:
* Via Campo;
* Via della Libertà;
* Via Uguaglianza;
* Via Calabricita;
* Via Roma;
* Via dell’Unità;
* Via Giovanni XXIII;
* Via San Silvestro;
* Via Costituzione;
* Via Kennedy;
* Via Matteotti;
* Via Democrazia.
L’azienda precisa che durante la fascia oraria prevista i lavori potrebbero concludersi in anticipo oppure rendere necessarie brevi riattivazioni temporanee della corrente. Per questo motivo viene raccomandato ai cittadini di non utilizzare gli ascensori e di considerare gli impianti elettrici sempre potenzialmente in tensione fino al termine definitivo dell’intervento.
L’Amministrazione comunale invita i residenti e le attività commerciali interessate a programmare per tempo le proprie attività, adottando ogni precauzione utile per limitare i disagi derivanti dalla sospensione del servizio.
Per ulteriori informazioni sui lavori programmati e sull’elenco completo dei numeri civici interessati, i cittadini possono consultare l’avviso pubblicato da E-Distribuzione e diffuso anche attraverso i canali istituzionali del Comune di Mugnano del Cardinale.