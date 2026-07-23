Avella, sarà Anna Tatangelo la guest star per la festa: concerto l’11 settembre in Piazza Municipio

AVELLA – Cresce l’attesa per i festeggiamenti in onore della Madonna Santissima delle Grazie, in programma ad Avella dal 7 all’11 settembre. Tra gli appuntamenti più attesi del ricco cartellone religioso e civile, spicca il grande concerto conclusivo: Anna Tatangelo sarà la protagonista della serata finale.

L’artista laziale salirà sul palco di Piazza Municipio giovedì 11 settembre alle ore 22, regalando al pubblico uno spettacolo che ripercorrerà i più grandi successi della sua carriera, insieme ai brani più recenti.

È bene precisare che quella dedicata alla Madonna Santissima delle Grazie è una delle ricorrenze religiose più sentite dalla comunità avellana, ma non coincide con la festa patronale del paese. Il patrono di Avella è infatti San Sebastiano Martire, la cui festa patronale si celebra tradizionalmente il 20 gennaio.

Una carriera iniziata da giovanissima

Anna Tatangelo è una delle voci femminili più popolari della musica italiana. Nata a Sora, in provincia di Frosinone, il 9 gennaio 1987, conquista il grande pubblico nel 2002 quando, a soli 15 anni, vince nella categoria Giovani del Festival di Sanremo con il brano Doppiamente fragili, diventando la più giovane vincitrice della storia della sezione Nuove Proposte.

Da quel momento la sua carriera è un continuo crescendo. Partecipa più volte al Festival di Sanremo, consolidando la propria popolarità grazie a uno stile che unisce pop melodico, sonorità moderne e una forte presenza scenica.

I successi

Nel corso degli anni Anna Tatangelo ha collezionato numerosi successi discografici. Tra i brani più conosciuti figurano Essere una donna, Ragazza di periferia, Il mio amico, Profumo di mamma, Bastardo, Occhio per occhio, Muchacha e Guapo.

Le sue canzoni hanno spesso affrontato temi come l’amore, la famiglia, il riscatto personale e l’impegno sociale, contribuendo a renderla una delle artiste più apprezzate del panorama musicale italiano.

Il gran finale dei festeggiamenti

L’arrivo di Anna Tatangelo rappresenta uno degli appuntamenti più attesi dell’edizione 2025 dei festeggiamenti dedicati alla Madonna Santissima delle Grazie. Il concerto dell’11 settembre, in programma alle 22:00 in Piazza Municipio, chiuderà cinque giorni di celebrazioni tra appuntamenti religiosi, spettacoli musicali, tradizioni popolari e momenti di aggregazione.

Per Avella si preannuncia una serata di grande musica e partecipazione, destinata a richiamare migliaia di persone anche dai comuni limitrofi, nel segno della devozione, della tradizione e dello spettacolo.