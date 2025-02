PALMA CAMPANIA. Le alunne dell’I.C. Antonio De Curtis trionfano al Premio Internazionale Michelangelo Buonarroti

PALMA CAMPANIA – Ancora una volta il talento e la creatività degli studenti dell’Istituto Comprensivo Antonio De Curtis brillano a livello internazionale. Le alunne Camilla Mauro e Vincenza Iovino hanno conquistato la vittoria nella sezione poesia, mentre Ylenia Sorrentino si è imposta nella sezione racconti del Premio Internazionale Michelangelo Buonarroti. Il Premio Michelangelo Buonarroti si distingue per il suo elevato valore culturale ed educativo, riconoscendo talenti emergenti nel campo della letteratura e dell’arte. L’iniziativa gode di prestigiosi patrocini e si pone come un’importante vetrina per giovani autori e artisti. Il concorso offre ai partecipanti un’importante occasione di riflessione e di espressione creativa. La giuria, composta da esperti del settore letterario e artistico, ha premiato le opere delle tre giovani autrici per la loro profondità espressiva, la sensibilità nel trattare tematiche universali e l’originalità delle loro composizioni. Le alunne hanno saputo tradurre in parole emozioni, speranze e visioni di un futuro improntato alla solidarietà e alla pace, distinguendosi tra numerosi partecipanti provenienti da tutto il mondo.

Un’ondata di orgoglio e gioia ha investito l’Istituto Comprensivo Antonio De Curtis di Palma Campania, Napoli, quando le alunne della classe IV sezione C hanno conquistato il prestigioso Premio Internazionale Michelangelo Buonarroti. Le talentuose Camilla Mauro e Vincenza Iovino hanno trionfato nella sezione poesia, dimostrando una padronanza linguistica e una sensibilità artistica che hanno incantato la giuria. Non meno sorprendente è stata la performance di Ylenia Sorrentino, che ha saputo emergere con il suo racconto nella sezione narrativa, guadagnandosi un meritato riconoscimento. Ma le buone notizie non finiscono qui: l’intera classe ha dimostrato un impegno encomiabile, tanto da ricevere un attestato di merito nella sezione racconti. Questo risultato collettivo è il riflesso dell’eccellente lavoro di squadra e della dedizione profusa da studenti e insegnanti nel percorso di apprendimento. La Premiazione si terrà il giorno venerdì 21 febbraio 2025 presso il Palazzo della Cultura di Cardoso – Stazzema (LU).

Il Premio

Il Premio Internazionale Michelangelo Buonarroti è una competizione rinomata che celebra il talento artistico e letterario in diverse categorie, rappresentando un’importante vetrina per emergenti artisti e scrittori. Il Preside Domenico Balbi dell’I.C. Antonio De Curtis, ha espresso grande soddisfazione: “Siamo immensamente orgogliosi delle nostre alunne e del loro successo. Questo riconoscimento è la testimonianza del loro talento e della qualità del nostro percorso educativo.” Fiorella Graziano, docente referente del progetto, ha aggiunto: “Vedere i nostri studenti crescere e ottenere riconoscimenti a livello internazionale è una gioia indescrivibile. Questo premio è il frutto del loro duro lavoro e della passione che mettono in ogni progetto.” Il successo delle alunne è stato reso possibile anche grazie alla collaborazione e all’impegno delle docenti Maria Saviano, Marianna Iervolino e Annalisa Amatucci, Bartolomeo Angela che hanno saputo guidare e sostenere gli studenti lungo il percorso. Con questo trionfo, le giovani studentesse hanno non solo portato lustro al loro istituto, ma hanno anche dimostrato che la passione e l’impegno possono condurre a risultati straordinari. Congratulazioni a Camilla Mauro, Vincenza Iovino, Ylenia Sorrentino e a tutti gli alunni della classe IV C per il loro straordinario successo.