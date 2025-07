Palma Campania abbraccia la prevenzione: oltre cento visite gratuite con Amos Partenio

Rinnovato l’appuntamento con la prevenzione in rosa nel comune di Palma Campania. Pomeriggio fuori provincia ieri, domenica 20 luglio, per l’associazione Amos Partenio che ha allestito gli ambulatori delle visite senologiche gratuite presso il centro polifunzionale “Il Casale”.

Oltre cento le persone che hanno partecipato con convinzione all’iniziativa, sottoponendosi alle visite senologiche gratuite e continuando, così, a credere nel grande valore della prevenzione e della diagnosi precoce del rumore al seno.

I ringraziamenti dell’Amos Partenio vanno, come sempre, al senologo dottor Carlo Iannace per il suo prezioso e capillare operato sul territorio regionale e a tutti coloro che hanno aderito all’iniziativa. Si ringrazia il comune di Palma Campania per aver patrocinato l’evento e per aver messo a disposizione i locali del centro polifunzionale “Il Casale”. Grazie in particolare alle sorelle Francesca e Maria per aver contribuito con entusiasmo all’organizzazione degli ambulatori e a tutte le volontarie che dedicano durante tutto l’anno il loro tempo libero alla prevenzione e al volontariato.

Prima della pausa estiva e del grande evento di settembre, l’edizione numero undici della Camminata Rosa che si terrà domenica 14, l’Amos Partenio vi dà appuntamento alla prossima tappa con la prevenzione nel comune di Tuoro di Roccabascerana(AV). Maggiori informazioni nei prossimi giorni sulla pagina Facebook Amos Partenio.