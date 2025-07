Atto incendiario alla foresta di Roccarainola: colpiti gli automezzi dell’ATS Montemaggiore

Un vile atto di matrice incendiaria ha colpito nella notte la zona nei pressi della foresta demaniale di Roccarainola, dove ignoti hanno appiccato il fuoco a mezzi dell’Ats Montemaggiore e veicoli di proprietà regionale utilizzati per la tutela e la gestione dell’area boschiva.

Un gesto grave e irresponsabile, che ha messo a repentaglio l’intero ecosistema locale e avrebbe potuto causare danni ambientali di proporzioni incalcolabili. L’incendio è stato fortunatamente domato grazie al tempestivo intervento degli operatori, ma resta alta la preoccupazione per quanto accaduto.

Ferma la condanna da parte delle istituzioni e della comunità locale. «Si tratta di un atto ignobile – si legge in una nota – che colpisce non solo uomini e mezzi, ma l’intero impegno collettivo nella salvaguardia del nostro patrimonio naturale».

Solidarietà piena è stata espressa agli operatori colpiti, in prima linea da anni nella difesa e nella cura dei boschi di Roccarainola. Le autorità hanno avviato le indagini e si dicono fiduciose nel fatto che i responsabili saranno individuati e perseguiti secondo legge.

In un momento storico in cui la tutela ambientale dovrebbe essere una priorità condivisa, episodi come questo rappresentano una ferita profonda alla civiltà. La comunità non resterà indifferente: la difesa dei nostri boschi è un dovere morale e civile che ci riguarda tutti.