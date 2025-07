AIGA Avellino: Eletta la nuova presidente. Tra i componenti del direttivo anche l’avellano Prisco Onofrio, figlio dello stimato avvocato Modestino Prisco

L’avvocato Fabiana Lepore è stata eletta Presidente della sezione di Avellino dell’Associazione Italiana Giovani Avvocati (AIGA). Con lei, un direttivo rinnovato che punta sulla valorizzazione delle nuove leve della professione forense. A far parte del nuovo organo direttivo sono: Romano Chiara (vicepresidente), Cantelmo Rocco (segretario), Saccardo Alessia (tesoriere), Racioppi Francesca Lucia Maria, De Stefano Michela, De Stefano Daniela, Petrella Emma, Spina Alessandro e Prisco Onofrio.

Particolarmente significativa è la presenza, tra i membri del nuovo direttivo, dell’avvocato Prisco Onofrio, giovane professionista avellano, figlio del noto e stimato avvocato Modestino Prisco, più volte consigliere dell’Ordine Forense di Avellino. Una presenza che testimonia la continuità tra le generazioni e il passaggio del testimone all’interno della tradizione forense cittadina.

“Sono onorata – ha dichiarato l’avv. Lepore – di far parte di questo gruppo, con il quale, sono certa, sapremo camminare nella giusta direzione”.

La nuova presidenza ha posto al centro della propria visione la valorizzazione dei giovani praticanti avvocati, offrendo loro spazio, voce e possibilità concrete di crescita. “È un valore fondamentale – prosegue Lepore – che si traduce nella partecipazione diretta all’interno del direttivo di giovani già impegnati nella pratica forense. Avvertiamo il dovere di proseguire il percorso intrapreso da chi ci ha preceduto, come Giacomo Sorrentino, Chiara Romano, Sara Zuccarino, Walter Mauriello, Raffaele Tecce e tanti altri che hanno reso AIGA una realtà consolidata”.

L’obiettivo dichiarato del nuovo direttivo sarà quello di rafforzare il coinvolgimento della giovane avvocatura attraverso iniziative concrete che ridiano prestigio e senso alla professione legale, in un momento storico segnato da crisi e incertezze. “AIGA vuole essere un luogo di formazione e crescita – conclude la Presidente – con un approccio pratico e fattivo, in grado di accompagnare i giovani avvocati in un percorso professionale e umano, che sappia rappresentare al meglio i valori di giustizia e di difesa dei diritti su cui dobbiamo sempre puntare”