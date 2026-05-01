Visciano, “Premio Futuralandia”: il merito al centro del convegno aperto alla cittadinanza

VISCIANO – Dopo il successo e le emozioni vissute al Palazzo Mediceo di Ottaviano, il percorso di Futuralandia prosegue con una nuova tappa, questa volta a Visciano. L’appuntamento è fissato per sabato 9 maggio 2026 alle ore 17:30, presso il Centro socio-culturale “Carlo Alberto Rufino”.

L’iniziativa, promossa da Unitre Visciano e dal Centro Studi “Forma il tuo Futuro”, si inserisce all’interno del convegno dedicato al “Premio Futuralandia”, con un tema di grande attualità: “Il merito come risorsa personale e collettiva”.

Non si tratta di una semplice replica dell’evento precedente, ma di un nuovo momento di confronto e crescita. Al centro del dibattito ci sarà il concetto di merito, analizzato non solo come risultato finale, ma come percorso fatto di impegno, studio e costruzione nel tempo. Un’occasione per riflettere su come la formazione possa uscire dai confini tradizionali dell’aula e trovare applicazione concreta nella vita quotidiana e nel territorio.

Durante l’incontro si tornerà anche a parlare del bando già aperto, rivolto a diplomati e laureati del 2026, con una particolare attenzione alle tesi che hanno approfondito tematiche legate al territorio.

A portare il proprio contributo saranno il prof. Domenico Montanaro, presidente di Unitre Visciano, e il dott. Michele La Cerra, presidente del Centro Studi “Forma il tuo Futuro” e ideatore del Premio Futuralandia.

L’evento si presenta come uno spazio aperto alla cittadinanza, pensato per chi desidera ascoltare, confrontarsi, porre domande e, soprattutto, riflettere sul proprio percorso personale e professionale.

Un’occasione preziosa per dare valore al merito e trasformarlo in una leva di crescita condivisa.