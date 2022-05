NOLA. Lions Club Nola “Ottaviano Augusto” e l’inquinamento da polveri sottili, convegno in partnership con la Camera Civile di Nola.

Si è svolto nel pomeriggio di oggi, presso l’aula magna dell’ex Università Parthenope di Nola, un interessante convegno patrocinato dal Lions club Nola “Ottaviano Augusto”, di cui è Presidente Amalia Auriemma, in partnership con la Camera Civile di Nola, Presieduta dell’Avv. Michela Rega, su un argomento quanto mai attuale: “Inquinamento da polveri sottili. -Attuale quadro normativo e applicazioni nella Regione Campania”.

Grazie ai prestigiosi relatori: Prof. Mariano Sirignano, Dott .Gennaro Esposito, Dott. Gennaro Napolitano, Dott. Giuseppe Onorati, Avv. Giuseppe Iossa, moderati dall’Avv. Teresa Daniele e con la presenza dell’avv. Biancamaria D’Agostino, Commissario Straordinario dell’ordine forense, si è sviluppato un argomento di primario interesse per l’area Nolana. La correlazione tra qualità dell’aria e patologie anche gravi non è certo un mistero, ma i risultati della lotta contro l’inquinamento da PM sono ancora troppo scarsi si evidenziato.

Quasi tutte le attività produttive sono responsabili dell’emissione di polveri sottili. La prima causa alla quale pensiamo sono le automobili, che consumano carburante, erodono l’asfalto e abradono i freni. Le attività industriali, edilizie e minerarie rilasciano enormi quantità di particolato, mentre l’agricoltura è la fonte principale di ammonio.

Le polveri sottili vengono classificate sulla base del loro diametro in micron. Le più grossolane sono le PM 10 (dove PM sta per particolato) e causano irritazione a occhi, naso e gola. Ben più pericolose sono le particelle fini, le PM 2,5, in grado di penetrare in profondità. Fra le polveri più diffuse l’Organizzazione Mondiale della Sanità elenca idrocarburi policiclici aromatici, ammonio, solfati, nitrati, carbonio, fuliggine e metalli come cadmio, rame e nichel. Inoltre, nell’atmosfera si verificano pericolose reazioni chimiche che creano particelle secondarie, come l’ossido di azoto e l’anidride solforosa.

Ormai da anni l’indice della qualità dell’aria AQI consente di misurare, per una determinata area, la quantità di polveri sottili rilevate in un certo arco di tempo, e ne individua i principali pericoli per la salute umana. L’area Nolana vanta un primato in negativo in quanto il Comune di San Vitaliano è quello che ha la maggiore concentrazione di Polveri sottili ponendolo come il comune primo in Europa per Pm10.

In molti oggi parlano di polveri sottili in relazione all’inquinamento ma spesso prendiamo la tematica sotto gamba, senza renderci bene conto di quanto siano pericolose per la salute di tutti. In Italia l’inquinamento atmosferico uccide 80.000 persone ogni anno collocando il nostro Paese al primo posto in Europa per morti premature per esposizione alle polveri sottili 2,5.

Infatti non tutti sanno che le PM2,5 sono molto più pericolose di quelle di dimensione minore, proprio per il fatto che sono più piccole, e riescono pertanto a sfuggire a tutti i filtri che il nostro corpo possiede per difenderci dagli agenti esterni. In particolare i rischi per la salute relativi all’esposizione da polveri sottili può essere così diviso:

PM10: il particolato grossolano può essere irritante per occhi, pareti nasali e cavità orali . Questo tipo di polveri raramente viene assimilato in profondità, danneggiando superficialmente occhi, naso e bocca.

PM2,5: il particolato più sottile raggiunge invece gli alveoli polmonari, causando problemi polmonari e cardiovascolari.

Ecco in allegato il Video della discussione di oggi.