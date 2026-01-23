NOLA. La Galleria Museopossibile presenta “Prospettive Sostenibili” Mostra fotografica di Nello Fontanella sugli Obiettivi 11 e 15 dell’Agenda 2030

GALLERIA MUSEOPOSSIBILE “Officina per le arti- contemporanee e lo spettacolo” Presenta Prospettive Sostenibili – Obiettivi 11 e 15 dell’Agenda 2030

Mostra Fotografica del giornalista Nello Fontanella Galleria Museopossibile – ex scuderie Seminario Vescovile Nola. Con il patrocinio del Consiglio regionale della Campania.

“Prospettive Sostenibili” a cura del Presidente dell’Associazione SeminArte Aps Alessandra Bosone, con la collaborazione del Direttore della Galleria Museopossibile Vladimiro Capasso, è una Mostra Fotografica sulla sostenibilità ambientale, ispirata agli Obiettivi 11 (rendere la città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, resilienti e sostenibili ) e 15 (proteggere, ripristinare e promuovere l’uso sostenibile degli ecosistemi terrestri) dell’Agenda 2030, costituita da 40 fotografie scattate dal giornalista Nello Fontanella durante servizi speciali sull’Ambiente e sulla sostenibilità delle città.

Da sempre promotrice di eventi su tematiche sociali di grande rilievo, l’Associazione culturale SeminArte Aps si pone l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica ed in particolare le giovani generazioni sulla salvaguardia ambientale e la sostenibilità.

“Nello Fontanella ha dedicato gran parte della sua carriera alle tematiche ambientali ed avendo mostrato grande interesse per la nostra partecipazione a attiva sul territorio – dice Alessandra Bosone, presidente di SeminArt aps – attraverso mostre ispirate all’Agenda 2030, ha voluto raccontare, attraverso immagini scattate in momenti significativi del suo lavoro, l’inquinamento e di mostrare, non solo i disastri ambientali di cui è testimone, ma anche le bellezze di una città sostenibile come Napoli che, grazie ad una sana amministrazione ha raggiunto elevati standard di vivibilità , diventando uno dei più importanti poli turistici del nostro Paese”.

Alla mostra parteciperanno anche i piccoli artisti dell’Associazione SeminArte sfilando, a conclusione dell’evento, con una serie di fotografie scattate dai bambini su ambiente o paesaggi sostenibili.

INFORMAZIONI MOSTRA

Titolo: Prospettive Sostenibili – Obiettivi 11 e 15 dell’Agenda 2030

Curatore: Alessandra Bosone

Galleria Museopossibile: Ex Scuderie del Seminario Vescovile di Nola – Via della Repubblica, 36 Nola (Na)

Inaugurazione mostra: 6 febbraio 2026 – ore 18.00

Durata mostra: 20 febbraio 2026

Orari apertura:

– lunedì 10.30/13.00 -17.00/18.00

– mercoledì 10.30/13.00 – 17.00/18.00

– venerdì 10.30/13.00 – 18.00/20.30

– sabato 10.00/12.30

Ingresso: GRATUITO

CONTATTI

e-mail: [email protected]