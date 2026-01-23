Smottamento sulla statale Santa Cristina a Moschiano: traffico a senso unico alternato

MOSCHIANO (AV) – Uno smottamento si è verificato nella giornata odierna al km 16 della strada statale Santa Cristina, nel territorio del comune di Moschiano. Il movimento franoso, fortunatamente di entità contenuta, è stato in gran parte trattenuto dalle reti di sicurezza anticaduta installate lungo il costone, evitando conseguenze più gravi.

Una parte del materiale franato ha tuttavia invaso parzialmente la corsia di marcia, rendendo necessario un intervento immediato per la gestione della viabilità. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Baiano, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e a regolare il traffico.

La circolazione al momento procede regolarmente a senso unico alternato, senza particolari disagi per gli automobilisti. Non si registrano feriti né danni a veicoli.

Resta alta l’attenzione sul tratto interessato, anche alla luce delle condizioni meteo e della fragilità idrogeologica della zona. Eventuali ulteriori aggiornamenti saranno comunicati nelle prossime ore.