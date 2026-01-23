Aiello del Sabato, finanziato il potenziamento della videosorveglianza comunale: oltre 40mila euro per il progetto “Aiello Sicura”

La proposta progettuale del Comune di Aiello del Sabato per l’implementazione dell’impianto di videosorveglianza comunale è stata ammessa al finanziamento per l’importo di 40.514,10 euro (Iva inclusa), interamente a valere su risorse dell’asse 2 – azione 2.1 del poc “Legalità”, decreto del Ministero dell’Interno, dipartimento della pubblica sicurezza.
“Come promesso continuiamo il lavoro di potenziamento del nostro sistema di videosorveglianza – afferma il sindaco Sebastiano GAETA – ulteriori telecamere andranno ad aggiungersi a quelle già installate in punti strategici del nostro borgo per renderlo sempre più sicuro. Non a caso il programma operativo ha il titolo “Aiello sicura”.
Dobbiamo assicurare un sempre più efficace monitoraggio del territorio per scongiurare furti ed altri episodi di microcriminalità, ma anche per scoraggiare atti di inciviltà e vandalismo come l’abbandono dei rifiuti ed il danneggiamento del patrimonio comunale.