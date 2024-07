NAPOLI. Cerimonia di intitolazione della Sala Professori I livello in onore del compianto Prof. Salvatore Rionero

Lo scorso 11 luglio, presso il Dipartimento di Matematica e Applicazioni “Renato Caccioppoli” dell’ Università Federico II, si è svolta la cerimonia di intitolazione della Sala Professori I livello in onore del compianto Prof. Salvatore Rionero. Una delle più importanti aule del Dipartimento di Matematica è stata intitolata all’ insigne ed autorevole cittadino nolano. La cerimonia ha visto la partecipazione straordinaria, proprio a testimoniare ed onorare la memoria del nostro illustre conterraneo, del Professor Guido Trombetti, già Rettore dell’ ateneo federiciano nonché Presidente della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane. Sono intervenuti la Prof.ssa Gioconda Moscariello, Presidente della Scuola Politecnica e delle Scienze di Base; la Prof.ssa Cristina Trombetti, Direttrice del Dipartimento di Matematica; la Prof.ssa Florinda Capone, Ordinaria dell’Università Federico II; la Prof.ssa Roberta De Luca, Associata dell’ Università Federico II e il Prof. Tommaso Ruggeri. Una serie di interventi che hanno contribuito a tenere vivo il ricordo dell’impegno scientifico di uno dei matematici più distinti del nostro Mezzogiorno e del nostro Paese. Rionero, dopo che ebbe conseguito la libera docenza in Meccanica Razionale nel 1964 ed averla insegnata prima all’Università di Bari e poi in quella di Napoli, passò sulla cattedra di Fisica Matematica nella facoltà di Scienze Mm.Ff.Nn. dell’Università di Napoli “Federico II”. L’attività di ricerca del Rionero si sviluppò in vari settori della Fisica Matematica quali la Dinamica dei solidi, i Sistemi dinamici con infiniti gradi di libertà, la Stabilità non lineare in fluidodinamica e magnetoidrodinamica in domini limitati e molto altro. Il matematico, che fu anche Direttore del Dipartimento di Matematica e Applicazioni, è autore di circa 200 pubblicazioni scientifiche e di 10 libri e tra le sue pubblicazioni 151 sono recensite su Mathematical Review (MathSciNet) e molte sono comparse su prestigiose riviste internazionali. Rionero è stato anche Professore visitatore (generalmente su invito), in Spagna, Usa, Inghilterra, Danimarca, Germania, Francia, Norvegia, Israele, Cina, tenendo corsi di lezione o conferenze scientifiche o partecipando a convegni. Nel 1981, il matematico ideò il convegno internazionale biennale “Waves and Stability in Continuous Media” (Wascom) e il convegno biennale italocinese “China-Italy Colloquium on Applied Mathematics” (Cicam) che si svolge alternativamente in Cina ed in Italia.

Francesco Di Palma