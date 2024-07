Forino (Av): Giuramento di fedeltà alla Repubblica per il maresciallo della Marina Militare Gina De Angelis

Ieri 24 Luglio, presso la Scuola della Marina Militare di Taranto ha avuto luogo la solenne cerimonia di giuramento dei sottoufficiali allievi maresciallo . Alla presenza delle autorità civili , militari e religiose anche la forinese Gina De Angelis ha coronato il sogno di una vita, coltivato a lungo prima come volontario sottoufficiale componente maresciallo della C .3 Classe Sanitaria presso il Centro di Selezione di Ancona, ora , dopo selezione in concorso pubblico come Maresciallo Capo 1′ classe in iniziale carriera da sottoufficiale. Un onore per l’ intera cittadina di Forino , che seppur già si fregia di avere tanti suoi cittadini che con orgoglio , da poco , da anni o prima ancora portano ed hanno servito la Repubblica in altri corpi dello Stato, raramente da queste parti , ci sovviene alla nostra memoria di persone che hanno indossato in armi la gloriosa divisa della Marina Militare Italiana, tantomeno una donna. Tutto al più , se proprio andiamo a ritroso nel tempo, i nostri libri di storia ci riportano notizia del Tenente di Vascello Paolo Picella che negli anni 1920- 1950 tanto si spese per questo corpo. Si direbbe che corsi e ricorsi storici a volte ritornano. Cosa dire anche Noi di Bassa Irpinia rivolgiamo i migliori auguri al maresciallo Gina De Angelis per una luminosa ed entusiasmante carriera, lei prima giovane ragazza della Città di Forino ad indossare la divisa della Marina Militare Italiana. Daniele Biondi