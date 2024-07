Volturara Irpina: (AV) – Gruppo Scout Disperso durante un Temporale.

I militari della Nucleo Carabinieri Forestale di Volturara Irpina, il 22 luglio scorso durante il servizio ordinario, hanno prestato soccorso a un gruppo di sei scout, di età compresa tra i 12 e i 16 anni, e al loro responsabile. Il gruppo aveva perso l’orientamento a causa di un forte temporale e si era smarrito all’interno di una zona boscata.

Nella mattinata del 22 luglio, il gruppo scout aveva intrapreso il sentiero CAI “Passo di Annibale” in località Tortoricolo, nel comune di Volturara Irpina, con l’intenzione di raggiungere il rifugio sito in Acqua delle Logge. Durante il tragitto, un improvviso temporale ha fatto perdere loro l’orientamento, conducendoli nelle vicinanze di un precipizio inaccessibile. Il responsabile del gruppo ha immediatamente contattato il capo gruppo dell’”AGESCI Gruppo Avellino 5″, inviandogli anche la loro posizione.

Il Capo Gruppo ha successivamente contattato il NucleoCarabinieri Forestale di Volturara Irpina tramite l’utenza telefonica fissa del reparto. I militari, acquisita la posizione degli scout e conoscendo approfonditamente il territorio, hanno informato il responsabile degli scout dell’impossibilità di proseguire e di ritornare indietro.

Il personale del Nucleo si è recato immediatamente sul posto, imboccando a piedi il sentiero rintraccianti il gruppo disperso. Dopo aver verificato che gli scout e il loro responsabile non necessitavano di cure mediche, i militari hanno contattato il sindaco di Volturara Irpina per predisporre un alloggio sicuro per la notte.

Il sindaco ha prontamente messo a disposizione le camere dell’albergo comunale e ha predisposto la cena per il gruppo.