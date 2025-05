Forza Italia Giovani ad Avellino: «Meno Stato, più futuro». Presentato il libro di Javier Milei

Un pomeriggio all’insegna del dialogo, delle idee e del coraggio di andare controcorrente. È quanto si è vissuto oggi ad Avellino, dove Forza Italia Giovani ha organizzato la presentazione del libro La fine dell’inflazione di Javier Milei, in collaborazione con l’Istituto Liberale.

L’iniziativa ha rappresentato un’occasione unica per un confronto profondo su temi fondamentali come il liberalismo, la responsabilità individuale, la libertà economica e il ruolo cruciale del merito nella società contemporanea. Temi di grande attualità, trattati con passione e determinazione da una generazione di giovani che ha scelto consapevolmente di non restare in silenzio di fronte a un sistema che troppo spesso premia l’assistenzialismo a scapito del valore.

«Essere liberali oggi è difficile, ma necessario» – è stato il messaggio che ha attraversato gli interventi e le testimonianze dei partecipanti. In un contesto dove la competizione e la libera iniziativa sono talvolta viste con diffidenza, i giovani di Forza Italia rivendicano con forza una visione alternativa, basata su meno Stato e più futuro.

«Credere nella concorrenza, nel merito e nella responsabilità individuale – hanno spiegato – significa offrire opportunità, costruire benessere e dare fiducia alle nuove generazioni. Solo così è possibile rompere gli schemi e costruire una società più giusta, dinamica e in grado di affrontare le sfide del futuro.»

La partecipazione numerosa e attenta all’evento ha dimostrato che, anche in territori spesso lontani dai riflettori nazionali, esiste un desiderio autentico di impegno e cambiamento. Un ringraziamento speciale è stato rivolto a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita dell’evento e che, ogni giorno, lavorano per costruire una generazione diversa: consapevole, preparata e libera.