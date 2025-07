Mugnano del Cardinale in festa per Maria Santissima del Carmine: fede, musica e partecipazione. Il grazie del sindaco Alessandro Napolitano. VIDEO

MUGNANO DEL CARDINALE – Grande successo per i festeggiamenti in onore di Maria Santissima del Carmine, che hanno animato con fede, musica e partecipazione l’intera comunità di Mugnano del Cardinale. Una celebrazione riuscita, organizzata con cuore e spirito di servizio da un’intera rete di persone e istituzioni.

A trarre il bilancio più che positivo dell’evento è il sindaco Alessandro Napolitano, che ha voluto ringraziare pubblicamente tutti coloro che hanno contribuito alla perfetta riuscita della festa:

“Un grazie sentito a tutti quelli che hanno collaborato, a partire da chi ha curato la pulizia, alla Comunità Montana, alla Protezione Civile, al Servizio Civile, e a tutto il personale per la sicurezza, compresi gli uomini inviati da Avella. Grazie anche al Comitato Festa, al suo Presidente avv. Paolo Macario, che si è impegnato instancabilmente, collaborando anche con la Regione Campania e il Comune per portare avanti un progetto bello e condiviso.”

Un ringraziamento particolare è rivolto al consigliere Pasquale Picone, motore dell’organizzazione nei dettagli:

“Pasquale Picone ha voluto fortemente che la festa si svolgesse nel suo quartiere e ha lavorato con grande impegno – ha sottolineato il sindaco – non solo per la parte religiosa e tradizionale, ma anche per la parte musicale. È stato lui a promuovere con determinazione la serata del concerto del maestro Enzo Avitabile, che ha riempito Piazza del Cardinale, regalando emozioni fortissime e una partecipazione straordinaria da parte del popolo.”

La macchina organizzativa ha potuto contare anche sul sostegno delle forze dell’ordine:

“Un ringraziamento al Comando dei Carabinieri e alla Polizia Municipale, che hanno garantito la chiusura delle strade e lavorato fino a tarda sera per garantire sicurezza e ordine. Il loro apporto è stato fondamentale.”

Infine, il sindaco ha voluto rivolgere un pensiero a tutti i cittadini:

“Il grazie più grande va al popolo di Mugnano del Cardinale, che ha partecipato con devozione, entusiasmo e senso di appartenenza. Senza di voi, niente sarebbe possibile. La vostra presenza è stata il cuore di questa festa. Grazie davvero, di cuore, a tutti.”

I festeggiamenti in onore di Maria Santissima del Carmine si confermano come uno degli appuntamenti più importanti del calendario mugnanese: un’occasione per rinsaldare i legami, valorizzare la tradizione e guardare al futuro con fiducia.