Frigento celebra la “Festa del Ringraziamento 2025” per il buon raccolto: fede, tradizione e comunità si incontrano il 13 agosto

La comunità di Pila ai Piani (Frigento, AV) si prepara a vivere un momento di profonda spiritualità e condivisione con la “Festa del Ringraziamento 2025”, organizzata dalla Parrocchia di Maria Santissima Immacolata. Un appuntamento che unisce la gratitudine verso la Santissima Trinità e la Beata Vergine Maria Immacolata con il forte legame alla terra e alla fatica degli agricoltori.

Mercoledì 13 agosto, nel cuore dell’estate, a raccolto del grano concluso, la comunità si ritroverà alle ore 19:00 per la preghiera del Santo Rosario e la celebrazione della Santa Messa. A seguire, ci sarà la benedizione dei mezzi agricoli e poi… spazio alla festa!

Dove?

Nel suggestivo scenario del largo delle “Tre Masserie”, luogo simbolo della tradizione contadina, dove un tempo si svolgeva la tipica festa della trebbiatura.

Perché questa festa?

Per non dimenticare le radici contadine della nostra terra, per trasmettere ai giovani e ai bambini il valore delle tradizioni, e per permettere agli anziani di rivivere i ricordi più cari legati alla loro storia. Anche se per qualche anno la festa è mancata, è tempo di riprenderla con entusiasmo!

️ Non mancare!

MERCOLEDÌ 13 AGOSTO 2025 – ORE 19:00

Pila ai Piani – Località “Tre Masserie”

Unisciti a noi per una serata di fede, memoria e comunità