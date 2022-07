MONTORO. Borgosalus assegna il premio nazionale al dottore Carlo Iannace.Il riconoscimento è ottenuto grazie alla sua fervida lotta contro il tumore al seno

Si chiude domani (domenica 31 luglio) la settima edizione del Borgosalus – Villaggio Itinerante di Educazione Permanente al Benessere e alla Salute. In questi 11 giorni si sono svolte le diverse attività utili al raggiungimento dell’obiettivo: costruire benessere e salute. In particolare, si sono realizzati eventi motori e sportivi, in cui sono stati coinvolti centinaia di bambini, attività formativa medico-scientifica, attività inclusive, serate culturali con la valorizzazione di giovani scrittori del territorio, musica delle tradizioni popolari, workshop sulle tematiche sociali, campagne di prevenzione mirata che hanno visto come protagonisti specialisti qualificati.

Nella giornata di domani sono previste le visite preventive senologiche svolte dal dott. Carlo Iannace, professionista e medico italiano ed europeo più impegnato nella campagna di prevenzione senologica.

La cerimonia di chiusura vede come protagonista proprio il dott. Iannace, direttore della Breast Unit dell’Azienda Ospedaliera “G.Moscati” di Avellino, al quale gli organizzatori del Borgosalus hanno assegnato il “premio nazionale Borgosalus” con la seguente motivazione: “per il permanente impegno professionale e umano a favore della prevenzione”.

La consegna del premio è prevista alle 21.30 avanti la sede del Borgosalus (corso Antonio Rutoli, 200, Borgo di Montoro – Italia).