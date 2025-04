Montefredane conferisce la civica benemerenza al medico Daniela Fiore.

La comunità di Montefredane, con delibera della giunta comunale, ha conferito la civica benemerenza alla concittadina Daniela Fiore, medico specializzato in Anestesia e Rianimazione originaria della frazione di Bosco Magliano. La dott.ssa Fiore, dopo gli studi presso la Seconda Università di Napoli, ha intrapreso una brillante carriera professionale con molteplici esperienze in cliniche italiane e all’estero,tra cui presso il Basildon and Thurrock Hospital nel Regno Unito. Attualmente in forza presso l’Ospedale Murri di Fermo come Responsabile dell’Unità Operativa Semplice Prelievo Organi a scopo di Trapianto, Fiore si occupa di coordinare interventi di donazione di organi, tema riguardo al quale è prevista una discussione a seguito della cerimonia di conferimento. “Il suo lavoro rappresenta un esempio di eccellenza e di dedizione, con un forte legame con la sua comunità”. Queste le parole di stima dell’Avv. Ciro Aquino, primo cittadino di Montefredane.

(Andrea Squittieri)