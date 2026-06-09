“Dall’Europa al Sud America”: a Manocalzati il tributo ad Astor Piazzolla del Duo Bratic-Nocchiero

Sabato 13 giugno alle ore 19.15 nella Sala delle Arti a Manocalzati, l’Associazione Igor Stravinsky nell’ambito della rassegna Innamorati della Musica 2026 proporrà il concerto “dall’Europa al Sud America”… omaggio ad Astor Piazzolla.

Ad esibirsi il Duo composto dal flautista serba Andjela Bratic e dalla pianista Diana Nocchiero.

Il duo Bratic – Nocchiero, partendo dalla freschezza melodica di Dvořák, passando per l’eleganza virtuosistica del Concertino di Chaminade e le atmosfere sospese e sognanti di Debussy, condurranno il concerto tra sogno e sensualità, per poi approdare all’energia vibrante del tango di Astor Piazzolla.

Andjela Bratic è considerata tra le più importanti flautiste serbe, nel 2014 ha ricevuto il premio come migliore interprete femminile dalla rivista Muzika klasika. Si è esibita come solista con orchestre in Europa, Asia e America, incluso un recital al Kennedy Center di Washington, e ha partecipato a festival internazionali in Serbia, Slovenia, Montenegro e Bosnia.

Diana Nocchiero si è diplomata in Pianoforte al Conservatorio “A. Vivaldi” di Novara, si è perfezionata con maestri come Adrian Vasilache, Vincenzo Balzani e Walter Krafft. Ha suonato come solista e camerista in Europa, Americhe e Asia, collaborando con prestigiose orchestre ed esibendosi in sale di rilievo come la St. Martin in the Fields di Londra, lo Steinway Hall di New York e Tokyo, l’ORF Radiokulturhaus di Vienna.

Seguirà consueto momento conviviale The per te con gli Artisti.