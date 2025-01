Le Castagne Campane puntano ai Mercati Esteri: Strategie e innovazione al centro del Convegno di Montoro

MONTORO (AVELLINO) – Si è svolta con grande partecipazione l’iniziativa “Le castagne campane nel mondo: linee guida per la penetrazione nei nuovi mercati internazionali”, organizzato dal Distretto Castagne e Marroni della Campania presso il Convento Santa Maria degli Angeli di Montoro. L’incontro ha rappresentato un momento cruciale per tracciare nuove prospettive di crescita per la filiera castanicola campana, puntando su qualità, innovazione e internazionalizzazione.

Moderati dal direttore del Distretto Castagne e Marroni della Campania, Roberto Mazzei, Il focus è stato posto sull’importanza della qualità certificata delle castagne campane, elemento chiave per competere nei mercati globali. Dopo i saluti dell’assessore alla valorizzazione e promozione dei prodotti agricoli del Comune di Montoro, Maurizio Del Regno, del sindaco di Montoro, Salvatore Carratù, e del presidente del Distretto Castagne e Marroni della Campania, Prof. Antonio De Cristofaro, la Prof.ssa Teresa Del Giudice, Professore ordinario di Politica Agraria presso il Dipartimento di Agraria dell’Università di Napoli “Federico II” ha presentato uno studio dettagliato che analizza le opportunità e le sfide per la penetrazione in nuovi mercati, sottolineando come la valorizzazione delle produzioni locali attraverso la certificazione IGP rappresenti un punto di forza distintivo. Del Giudice ha evidenziato l’importanza di un approccio innovativo per il settore castanicolo. “La qualità delle nostre produzioni, unita a strategie mirate di promozione e trasformazione, può aprire nuovi orizzonti per le castagne campane”, ha dichiarato. Innovazione e sostenibilità sono state identificate come elementi chiave per rispondere alle esigenze dei consumatori internazionali e garantire competitività.

Dopo diversi interventi del cda del Distretto e di aziende presenti, a chiudere i lavori è stato l’Assessore all’Agricoltura della Regione Campania Nicola Caputo, che ha ribadito l’impegno della Regione Campania per sostenere la filiera attraverso politiche di promozione e valorizzazione, nonché l’importanza della cooperazione tra i diversi attori del settore per costruire una strategia unitaria di sviluppo. Il Distretto Castagne e Marroni della Campania continuerà a lavorare a stretto contatto con istituzioni, università e operatori del settore per trasformare le sfide in opportunità concrete.