Libero Mail e Virgilio Mail in Tilt: Migliaia di Utenti Bloccati in Tutta Italia

A partire dalle 10:00 di oggi, venerdì 31 gennaio 2025, i servizi di posta elettronica Libero Mail e Virgilio Mail hanno smesso di funzionare in tutta Italia. Migliaia di utenti hanno segnalato l’impossibilità di accedere alle proprie caselle di posta, come riportato da Downdetector, il portale specializzato nel monitoraggio di disservizi online.

Nonostante le numerose segnalazioni, sulla Status Page di Libero non è presente alcuna comunicazione riguardante il disservizio; anzi, viene indicato “Nessuna anomalia da segnalare”. Questo ha suscitato ulteriore frustrazione tra gli utenti, che si sono rivolti ai social media per esprimere il proprio disappunto e cercare informazioni.

Negli ultimi anni, sia Libero Mail che Virgilio Mail hanno affrontato diversi episodi di interruzione del servizio. Uno dei più significativi si è verificato esattamente un anno fa, nel gennaio 2023, quando le caselle di posta rimasero bloccate per diversi giorni. Anche dopo il ripristino, il servizio riprese a funzionare in modo intermittente, causando disagi prolungati agli utenti.

Al momento, ItaliaOnline, la società che gestisce entrambi i servizi di posta elettronica, non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulle cause dell’attuale interruzione né sui tempi previsti per la risoluzione del problema. Gli utenti sono invitati a monitorare i canali ufficiali per aggiornamenti e a considerare l’utilizzo di servizi di posta elettronica alternativi fino al ripristino completo delle funzionalità.